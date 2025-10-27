【家族の事件！動画サブスク編】若者のTV離れ「来週？なんで？」【第5話まんが】#ママスタショート
スマホやタブレット・PCやテレビにと、大人から子どもまで時間や場所を問わず楽しめるサブスク動画配信サービス。便利だけれど、便利だからこそ起こってしまうあれこれ。そんなさまざまな出来事を「家族の事件！動画サブスク編」と題してお送りします。
今回は、お子さんと一緒に話題のTVアニメを見ているときに起こった一件です。
ママ「このアニメ話題のやつだ」
偶然見つけたTVアニメに、子どもは大喜び！
子ども「おもしろかった！ 次の話も見せて！」
ママ「……次は来週だよ」
ママの言葉に大きく驚く子ども。そうです、お子さんは動画配信サービスに慣れすぎていて、過去の番組をワンシーズン分まとめて見ることが当たり前になっているようです。毎週配信というケースもありますけどね。
放送される時間が決まっていることにも納得がいかない子どもに、どう説明すれば納得してもらえるのでしょう。こっちが普通なんだよ〜。でも“普通”ってなんだ？
サブスク動画配信サービスにまつわるあれこれ、みなさんも思い当たることはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
