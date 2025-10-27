Æ£¤¢¤ä»ÒÂð¤ËàÌ¤³ÎÇ§À¸Ì¿ÂÎá¸½¤ë!?¡Ö»ÖÂ¼¤±¤ó¤Î·Ý¤ò·Ñ¾µ¤·¤È¤ë¡ª¡×¡Ö¥Û¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×
¡ÖAI¤¬À¸À®¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êª¤¬À¸¤¨¤Æ¤ë¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò(64)¤¬X¤Ç¸ø³«¤·¤¿à¥Û¥é¡¼±Ç²èµéá¤Î1Ëç¤¬¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖAI¤¬À¸À®¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êª¤¬À¸¤¨¤Æ¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÊÉ¤«¤éàÆæ¤ÎÀ¸Êªá¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¸«¤¿½Ö´Ö¤Ï¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¤ÈÆóÅÙ¸«É¬»ê¤À¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È°¦Ç¡¦¤¸¤ã¤³Å·¤¯¤ó¤¬¶À¤Î²£¤«¤éÆ¬È¾Ê¬¤À¤±ÇÁ¤¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¿¼Í¤Çà´é¤ÎÉý¤¬2ÇÜá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö»ÖÂ¼¤±¤ó¤Î·Ý¤ò·Ñ¾µ¤·¤È¤ë!¡×¡Ö¤¸¤ã¤³¤Á¤ã¤ó¡¢¶À±Û¤·¤Ç²ÈÀ¯ÉØ¤Ï¥ß¥¿¤·¤Æ¤ë¤«¤é¥Û¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¡¢¾Ð¤¤º®¤¸¤ê¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£