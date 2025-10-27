“食の阪神”阪神梅田本店が１１月１２日にリニューアル　イチから開発に携わった商品や老舗店の和洋菓子などスイーツ売り場が強化

「食」に力を入れる阪神百貨店がリニューアル。スイーツ部門の売り場を強化です。



百貨店激戦区の大阪・梅田。“食の阪神”とも呼ばれる阪神梅田本店は去年１２月から、より時代に合わせた売り場づくりを目指し、大規模なリニューアルを行っています。



力を入れるのはやはり「食」の分野で、１階には全国のこだわりのローカルフードが揃う「うまいもんみっけ」が１０月４日に先んじてオープン。





１１月には淡路島の藻塩を使ったクッキーなど、阪神がイチから開発に携わった地域の食材にこだわったスイーツなどが販売される予定です。静岡県朝霧高原の牛乳をたっぷり使ったチーズケーキ「あさぎりフロマージュケーキ（６９１円）」や、伊勢名物の「赤福」を手がける老舗店の和洋菓子「あずきコルネ和三盆クリーム」「さつま芋コルネ」各１本３５０円も登場です。今回のリニューアルオープンする店の約半数が全国初出店のものなど、ここでしか食べられないスイーツだといいます。（阪神梅田本店・フード営業統括部 南木秀介部長）「やっぱりわれわれは『食の阪神』ですので、『食』の強化がお客さまに喜ばれると思っています。日本の食の魅力であったり、ここでしか買えないアイテムの魅力を感じていただきたい」阪神梅田本店の食品フロアは１１月１２日にリニューアルが完了します。