「頼もしかった」“キャプテン彩佳” 米連戦開始でシーズンもラストスパート
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 最終日◇26日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞山下美夢有、竹田麗央、西郷真央、古江彩佳による“最強ジャパン”は決勝トーナメントに進出し、世界4位で国別対抗戦を終えた。2年ぶり5度目の開催となった今大会で、日本唯一の前回大会経験者・古江が“満場一致”でキャプテンに任命。最年長としてチームを引っ張った。
【写真】劇的大逆転！ 準決勝進出で大喜び
ミーティングでは率先してチームをまとめ、インタビューでは戦略や組み合わせについても丁寧に説明。開幕前日には選手、キャディ、マネージャーら関係者を集めた“決起集会”を開くなど、チームの雰囲気づくりを大切にした。「キャプテンとかそんな…（笑）」と謙遜（けんそん）する古江に、隣の竹田がすかさず「いやいや」と割って入る。「4人をまとめてくださって、頼もしかったです。ご飯もみんなで行けたので、1週間がすごく楽しかったです」と感謝を伝えた。準決勝では西郷とペアを組み、米国チームとフォアボール（1つのボールを交互に打つ）で対決。シングルス2マッチが先に黒星となり日本は敗れたが、古江ペアは米国を相手に1UPで勝利し、国別対抗戦で自身初白星を記録した。ただ、3位決定戦ではチャーリー・ハル（イングランド）とのシングルス戦に臨んだが、4＆3で敗戦。「（相手の調子が）良すぎて圧倒的にやられました。自分自身のプレーはそんなに悪くなかったと思いたいけど、もう少し食らいついていきたかった」と悔しさをにじませた。それでも、この4日間は充実した時間だった。「キャプテンって言ってもらっていますけど、後輩たちにすごく助けられました。強い選手が集まってくれたので、みんなを信頼しながら、私は安心してラウンドできた。すごく厳しい（初日）スタートではあったので、4日間できたことは良かったです」。10月は日本3連戦を経て、この国別対抗戦が米女子ツアーの“復帰戦”でもあった。ここから秋のアジアシリーズ残り2試合、そしてフロリダ戦とシーズンもラストスパートに入る。今週はマレーシアでの「メイバンク選手権」（30日開幕）に出場。「長めのフェアウェイのイメージが（今回と）少し似ている。それを（国別対抗戦で）試せたところはある。そこを来週もいいようにできたら」と見据え、灼熱の国に向かった。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
メイバンク選手権 出場選手一覧
3位決定戦・決勝戦の結果
日本勢の稼ぎがえぐい！ 今季の“公式”賞金ランキング
パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
ミーティングでは率先してチームをまとめ、インタビューでは戦略や組み合わせについても丁寧に説明。開幕前日には選手、キャディ、マネージャーら関係者を集めた“決起集会”を開くなど、チームの雰囲気づくりを大切にした。「キャプテンとかそんな…（笑）」と謙遜（けんそん）する古江に、隣の竹田がすかさず「いやいや」と割って入る。「4人をまとめてくださって、頼もしかったです。ご飯もみんなで行けたので、1週間がすごく楽しかったです」と感謝を伝えた。準決勝では西郷とペアを組み、米国チームとフォアボール（1つのボールを交互に打つ）で対決。シングルス2マッチが先に黒星となり日本は敗れたが、古江ペアは米国を相手に1UPで勝利し、国別対抗戦で自身初白星を記録した。ただ、3位決定戦ではチャーリー・ハル（イングランド）とのシングルス戦に臨んだが、4＆3で敗戦。「（相手の調子が）良すぎて圧倒的にやられました。自分自身のプレーはそんなに悪くなかったと思いたいけど、もう少し食らいついていきたかった」と悔しさをにじませた。それでも、この4日間は充実した時間だった。「キャプテンって言ってもらっていますけど、後輩たちにすごく助けられました。強い選手が集まってくれたので、みんなを信頼しながら、私は安心してラウンドできた。すごく厳しい（初日）スタートではあったので、4日間できたことは良かったです」。10月は日本3連戦を経て、この国別対抗戦が米女子ツアーの“復帰戦”でもあった。ここから秋のアジアシリーズ残り2試合、そしてフロリダ戦とシーズンもラストスパートに入る。今週はマレーシアでの「メイバンク選手権」（30日開幕）に出場。「長めのフェアウェイのイメージが（今回と）少し似ている。それを（国別対抗戦で）試せたところはある。そこを来週もいいようにできたら」と見据え、灼熱の国に向かった。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
メイバンク選手権 出場選手一覧
3位決定戦・決勝戦の結果
日本勢の稼ぎがえぐい！ 今季の“公式”賞金ランキング
パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた