松山英樹は18位をキープ 米男子の新星が68ランクアップ【男子世界ランキング】
10月26日付の男子世界ランキングが発表された。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
1位のスコッティ・シェフラー（米国）、2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）、3位のザンダー・シャウフェレ（米国）ら上位陣に大きな変動はなかった。先週の米男子ツアー「バンク・オブ・ユタ選手権」で、プロデビュー戦初Vを飾った23歳のマイケル・ブレナン（米国）が前週の111位から43位と大幅に順位を上げた。韓国でのDPワールドツアーで7位になった松山英樹は、18位を維持。中島啓太は101位から106位に順位を落とした。先週のアジアンツアーで2位になった比嘉一貴は126位から113位にアップ。久常涼は121位、金谷拓実は127位のままだった。
