【独自】「私が母親じゃなければ…」山上徹也被告（４５）の母親が取材に応じる　あす２８日初公判　弁護団は旧統一教会の影響など踏まえて情状酌量の余地があると訴える方針【安部元総理銃撃】

１０月２８日から始まる安倍元総理が銃撃され死亡した事件の裁判。被告の母親がＭＢＳの取材に応じました。



山上徹也被告（４５）は、２０２２年７月、奈良市で参院選の応援演説中だった安倍元総理を銃撃し殺害したとして、殺人などの罪に問われています。



山上被告は取り調べの中で、「母親が旧統一教会に献金し、家庭がめちゃくちゃになった」と供述するなど旧統一教会に恨みを持っていて、安倍元総理が教会の関連団体にビデオメッセージを寄せていたことを受け殺害を決意したとみられています。





裁判を前に、山上被告の母親がＭＢＳの取材に応じました。（山上被告の母親）「私が母親じゃなかったら、ここまで追い詰めなかったのになと思いますよ」母親は、弁護側の証人として出廷する予定です。また、関係者によりますと、被害者参加制度を利用して安倍元総理の妻・昭恵さんの思いが記された書面が読み上げられるということです。一方、弁護団は裁判の中で旧統一教会の影響や母親が教会に多額の献金をしていた成育環境などを踏まえ、山上被告に情状酌量の余地があると訴える方針だということです。初公判は２８日に開かれ、裁判員裁判で審理される予定です。