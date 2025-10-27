11月の恋愛運第1位は蠍座！　LUAが告げる12星座恋の運命

――LUAが告げる、11月の1カ月間の恋愛運。あなたの恋の運命は……？

★11月の星の動き★

月が魚座に入って迎える11月のはじまりは、海王星と土星は魚座、木星は蟹座、太陽と火星は蠍座と、水の星座に多くの星が位置しています。心を動かすような出来事が増えていく気配です。うれしいことや感動で心を潤しながら、ハッピーな恋に向かう準備を整えていきましょう。喜ばしいことに意識が向かうことで、恋の幸せや願いが実現されていきます。

そんな11月の恋愛運、第1位〜第3位はこちらの星座！

■第1位 蠍座……ゆったりした構えで良縁を結んで

火星が射手座に進んでいくと、11月7日に金星が蠍座に入り、続いて水星が逆盛りして蠍座で輝きはじめます。水の星座の星々はもちろん、蠍座に集まる星々の力を活かして恋路を照らしていきましょう。どんなことでも受け止めてしまえるあなたです。上辺だけではない愛にあふれる微笑みで、深みのある魅力を放ちましょう。月の半ば以降、初めて訪れる場に長く続くご縁がめぐる予感です。

■第2位 蟹座……今日よりもラッキーな明日に向けて

日を追う毎に恋愛運が高まる11月。今日よりも明日がラッキーであることを念頭に意欲的に動きましょう。｢明日のほうがいいのだから、今日は何もせずに待っておこう｣というケチ臭い考えはダメ！ ｢今日よりも明日がラッキー｣というのは、今日と比べた相対的な明日の幸運度で、今日をどのように過ごすかが重要になります。明日の幸運をより大きくするための今日を過ごしていきましょう！

■第3位 魚座……恋の悟りが幸せの導きに

偶然に目にしたSNSや、道を歩いていて耳に入った見知らぬ誰かの言葉からインスピレーションを得るときです。それが、あなたにとっての恋の壁を打ち破ったり、よりよいパートナーシップを築いたりするカギになるでしょう。そこに気づきが生まれて、あなたの恋愛観が変わっていく流れに。自然な進化を遂げることで、恋の苦しみや悲しみが減っていくでしょう。あなたならではの恋の意味を知るのです。

4位以降はこちらの星座！

■第4位 乙女座……心の弾みのままに出会いの輪を広げて

耳寄り情報が舞い込んだり、楽しそうなお知らせが届いたり、思わず浮き足立っていきそう。自然とフットワークも軽くなり、何気ないお誘いに参加しながら、知らずのうちに出会いの輪を広げていく流れに。趣味のつながりも生まれて、恋愛状況を問わず、楽しい知り合いが増えていくでしょう。直接的な恋の出会いにならなくても、きっかけを運ぶ人とのめぐり会いに期待できるときです。

■第5位 牡牛座……人の引き立てで恋が実現

いつも変わらぬあなたの魅力が評判となって、人に会わせたい、紹介したいというあなたになるようです。誰かと会うから付き合ってほしいと頼まれたり、会わせたい人がいるから来てほしいと誘われたりすることがあるでしょう。そこに、恋の出会いが待ち受けているかもしれません。先月に続いて、推したいあなたという位置付けです。お見合いに挑戦してみると、ステキな相手に出会える可能性も！

■第6位 山羊座……異次元の人物との恋の予感

一味違う出会いに恵まれそう。いつもならスルーしてしまったり、接点を持とうとしないタイプの人物とめぐり会い、なぜだか関心が向かうのでしょう。自分から質問を投げかけたり、気づいたら身を乗り出しておしゃべりに花を咲かせていることも。考え方が違うだけでなく、生き方が異なる人への興味から、これまで恋愛対象にならなかった相手に憧れの気持ちが生まれていくでしょう。

■第7位 水瓶座……恋の相手を見抜けてしまうように

潜在的に思い描いていたことが現実味を帯びてくるようです。何となく感じていた違和感の原因がわかったり、ぼんやりと考えていたことがクリアになっていったりするような出来事があるでしょう。そこに、運命的な何かを感じ、感激したり、恐怖することがあるかもしれません。点と点が結びつくイメージです。予感が当たるので、ダメと思う相手とは離れ、この人はOKと思える人を選びましょう。

■第8位 射手座……無自覚に発する魔性

スピーディーに動いているようでいて、心ここにあらずという状態に。きちんとやっていたとしても、それは無意識の仕事で、自分でも｢いつの間に間に終わっていたのだろうか｣と思ってしまうことがありそうです。という状況の中で、知らずのうちに誰かに親切にしたり、相手を喜ばせる相槌や仕草で、無自覚のうちに人の恋心を翻弄していることが！ 募集中の人は、我に返る瞬間を大切に！

■第9位 牡羊座……恋の達観で次のステージへ

方向変換がテーマに。「今まではこうでした」「こうすると決めています」といったことが一変し、目から鱗が落ちるような感覚で、意識が変わっていくのかもしれません。それは大層なことなのか、些細なことなのかはわかりませんが、いずれにしても、あなたの中で何かが目覚めていくでしょう。恋人にはこうあってほしいという感覚も変わり、こだわりが消え、しがらみから解放される予感です。

■第10位 獅子座……自宅でぼっち満喫の1カ月に!?

以前から欲しかった家具やアイテムを購入したり、お楽しみにとっておいた趣味のことをはじめたりするなど、あなただけの時間を自宅で楽しむ引きこもりモードになる予感。休日はうっかりのめり込み、気づいたら夜を迎えていることが増えていくでしょう。前々からの予定がない限り、こんな状況が続き、恋はほったらかしの状態に……。それはいけないと思うなら、外出プランを立てましょう！

■第11位 双子座……いつの間にか終わっていそうな1カ月の巻

鼻歌を歌いながら迎えた11月のはずが、いつの間にか真面目に作業をこなし、脇目も振らずに励んでいる自分に気づくでしょう。同時に、｢え!? もう11月の後半になっているの！｣と驚いて、迫る師走を痛感することがありそうです。という集中モードになりがちの双子座ですが、所用で出掛ける先々に出会いやお誘いが待ち受けているでしょう。12月に向けて予定を組んでいくのもいいかも。

■第12位 天秤座……最高の自分で迎える年末への準備

天秤座で金星が輝くうちに11月を迎え、穏やかな日々を過ごしているでしょう。そのまますっかり落ち着いて、恋を追いかけることを忘れてしまうのかもしれません。マイペースにセルフメンテナンスを行ないながら、美しく健康的な自分を整えていくでしょう。出会いに結びつきそうなお誘いがあっても、｢今はいいかな……｣と受け流してしまうことも。自らの心身を磨く期間になりそうです。

（LUA） ※画像出典／占いTV NEWS

