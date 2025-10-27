宮田俊哉、初参戦の『池ハロ』で大反響 圧倒的な”美”に「王子綺麗すぎ」「色気が凄い！」
6人組グループ・Kis-My-Ft2の宮田俊哉が25日、都内で開催された「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」（10月24日〜26日）に出演した。
【全身ショット】「2.5次元すぎる」コスプレ姿を披露したキスマイ・宮田俊哉
この日は、コスプレ情報誌「COSPLAY MODE（コスプレイモード）」10月号の表紙を飾った際に身に纏っていたオリジナルキャラクターのコスプレで登場。このオリジナルキャラクターは事前に宮田のXで「どんなキャラクターのコスプレを見たい？」と募った際に、ファンから届いた特徴を一つにまとめて完成したもの。「今後コスプレをやってみたい作品やキャラクターは？」と問われると、『ファイナルファンタジー』や『HUNTER×HUNTER』のクラピカ、自身が声優を務めたキャラクターにも挑戦したいと述べた。
その後、宮田は街中で行われたパレードにサプライズで登場。思い思いの衣装でパレードに参加したコスプレイヤーと共に参加した。そして宮田は特設ステージで行われた「ニコニココスプレクション」にも登場。このコーナーは、抽選で当たった人がステージに上がって主役になれるという企画。「当たるとは思わなかった！」と驚きの声を上げたコスプレイヤーたちがランウェイを歩く中、ラストで登場したのが宮田。司会のMCが「え…！？ まさかあの宮田さん？？」と呼び込みをすると、優雅にステージに登場し、「COSPLAY MODE」で披露したオリジナルキャラクター姿で歩きだした。
宮田がランウェイを歩き終わると、会場からも大きな拍手が。宮田の出番の前には、アニメ『鬼滅の刃』に登場する胡蝶しのぶに扮したコスプレイヤーもランウェイを歩いており、「皆さんが想像しているいつもの宮田って…“（コスプレを見て）胡蝶しのぶさんだ〜〜！！”って言ってると思うんですけど、今日はグッと堪えています…」（宮田）と告白。司会者からコメントを求められると「コスプレってすごく楽しいし、日本のメインカルチャーになっていくべきものだなと思います。だからこそ、僕も一緒に盛り上げていきたいです」と語った。
イベントの様子はニコニコ生放送で配信され、視聴者からは「王子綺麗すぎ」「ポージング色気が凄い！！！！」との反響が寄せられた。
■宮田俊哉コメント
初めて池ハロに参加させて頂きました！本当に楽しくて、皆様のキャラクターへの愛を感じられて僕もアニメ、ゲーム、漫画への愛をもっともっと表現したいと思いました！またコスプレしたいよーーーー！！
