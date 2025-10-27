市川團十郎、地方公演から帰宅→久々の再会 長女＆長男の“お出迎え”にメロメロ「なんて素敵な照れ顔」「とっても愛らしい」「お2人が待ち侘びていたご様子がわかります」
歌舞伎俳優・市川團十郎白猿（47）が27日、自身のインスタグラムを更新。京都・南座での『市川團十郎特別公演』（10月10日〜26日）を終え久しぶりに再会した長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、長男・堀越勸玄（市川新之助／12）の愛らしい姉弟ショットを披露した。
【写真】「なんて素敵な照れ顔なんでしょう」「とっても愛らしい」父・團十郎を“出迎える”麗禾＆勸玄
「京都から帰った瞬間の2人 久しぶりだから、嬉しくて照れてる図、嬉しかったからおさめてみた、」とつづり、團十郎の帰りを迎える姉弟の姿をとらえた1枚の写真をアップ。
麗禾はパジャマと思われる服、勸玄はTシャツといったラフなスタイルで、團十郎が言うようにそろって照れたような表情を浮かべている。
コメント欄には「お出迎えが嬉しいですね パパさんが京都にいる間お二人成長されているのが写真でわかります」「なんて素敵な照れ顔なんでしょう」「このお二人のお顔みたらたまりませんね」「とっても愛らしい」「お2人が待ち侘びていたご様子がわかります」「素敵な親子関係にほっこりします」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「なんて素敵な照れ顔なんでしょう」「とっても愛らしい」父・團十郎を“出迎える”麗禾＆勸玄
「京都から帰った瞬間の2人 久しぶりだから、嬉しくて照れてる図、嬉しかったからおさめてみた、」とつづり、團十郎の帰りを迎える姉弟の姿をとらえた1枚の写真をアップ。
コメント欄には「お出迎えが嬉しいですね パパさんが京都にいる間お二人成長されているのが写真でわかります」「なんて素敵な照れ顔なんでしょう」「このお二人のお顔みたらたまりませんね」「とっても愛らしい」「お2人が待ち侘びていたご様子がわかります」「素敵な親子関係にほっこりします」など、さまざまな声が寄せられている。