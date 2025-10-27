プロ野球創設期の名投手、沢村栄治を記念した「沢村賞」の選考委員会（堀内恒夫委員長）が２７日、都内のホテルで開かれた。堀内委員長が日本ハム・新庄剛志監督を大絶賛した。

沢村賞には日本ハムから伊藤大海投手が選ばれたが、褒めたたえた理由はそれだけではない。日本ハムは今季、昨季の１１から倍増の“完投王国”となった。今季チーム完投数は、伊藤の６完投を含めて２３で両リーグダントツトップの数字だ。新庄監督は、「僕が日本のプロ野球を変えていきたいと言った１つに先発投手は最後までカッコよく投げて試合を終わらせる 昭和の野球をもう一度です」とインスタグラムで投稿したこともある。

これに堀内委員長は「新庄監督はただ者ではないなと私、感じております。非常に原点回帰っていうんですか。そういう感じの談話をよく耳にしたり目にしたりします」と手放しで褒めた。そして「完投するってことが本当にできるのかな。去年までしてないのに今年できるのかなと思ったら。非常に多くなっている。沢村賞を狙ってもらうには日本ハムのピッチャーが一番。監督もそう考えているんじゃないか。非常に喜んでおります。新庄監督の考え方、非常に賛同して沢村賞に関してはありがたく思っています」と最後までべた褒めだった。

沢村賞には７つの基準が定められている。

（１）１５勝以上の勝利数

（２）１５０以上の奪三振数

（３）１０以上の完投試合数

（４）２・５０以下の防御率

（５）２００イニング以上の投球回数

（６）２５以上の登板数

（７）６割以上の勝率