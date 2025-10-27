「ノルディックスキージャンプ・サマーグランプリ」（２５日、ドイツ）

女子の個人最終第９戦のラージヒル（ヒルサイズ＝ＨＳ１４０メートル）が行われ、１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）は１２６・５メートル、１３０・５メートルの合計２０２・６点で、５位に入った。サマーグランプリが終了し、個人総合３位。ミラノ・コルティナ冬季五輪が行われる２５〜２６年シーズンに弾みを付けた。

高梨はフランス・クーシュベルで行われた第１戦で４位に入ると、そのまま第６戦まで同順位をキープ。イタリア・バルディフィエメで行われた五輪テスト大会２戦は１０位、６位と沈んだが、迎えた今回の個人第９戦は５位と順位を上げた。さらに２６日の混合団体では小林陵侑（チームＲＯＹ）、丸山希（北野建設）、二階堂蓮（日本ビール）らとともに優勝。サマーグランプリを上々の形で締めくくった。

来年２月に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪は、高梨にとって４度目の大舞台。個人４位、混合団体でスーツ違反も絡んで４位となった２２年北京五輪のリベンジがかかる。「次の五輪は前回とは同じ気持ちではいられない。北京五輪の失敗がある。そこから変わったパフォーマンスをしていかなきゃいけないし、変わった自分を見せられるジャンプが飛びたい」と意気込みを語っている。