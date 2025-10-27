「Travis Japan」の松田元太（26）が27日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。かつて「King＆Prince」の郄橋海人（26）とかつて電話で交わした会話について語った。

郄橋とは同い年で10年来の仲だという松田は「特に特別な人です」と紹介し、郄橋も「特別な人です」と仲が良いと明かした。

郄橋は一番の思い出を問われると「2人で号泣しながら長電話」と告白。「King＆Prince」がデビューしたのちジュニアは「Travis Japan」、「Snow Man」、「SixTONES」が「めちゃくちゃ盛り上がってる時期」があったというが「あるライブでSixTONESとSnow Manがデビューするってなって」との発表があったとした。

松田を応援していた郄橋は「夜にニュースで知ったんですけど、いてもたってもいられなくて。元太と電話して」。松田はまだライブ会場にいたというが、郄橋は「その時の思いをお互いで爆発させあって」「泣きながら電話したなっていう思い出が」と回顧した。

「励ますというよりは、悔しいなあという感じでした」としみじみ。松田は「電話来た時は覚えてますけど、一言目が悔しいよなって。まず無言が長くあって、悔しいよなって海人がぼそって言ってくれて。俺もうそこで一気にブワーって（涙が）なっちゃって。こう気にかけてくれている人…いや本当に凄いなって」と振り返った。

「自分も浸っているというか、悔しい思いで本当にシルエットからちゃんと落ち込んでいたんで、楽屋で。丸見えの。で海人の電話を取ってブワーって」と感謝した。

自身のデビューが決まった当時についても「メンバー、俺達より海人が一番喜んでくれて。良かった、良かったって。これからは一緒にライバルとしてもそうだけど、仲間として頑張っていこうねっていうのも、ちゃんと言葉で伝えてくれて」と笑顔で話した。