俳優の京本政樹さんが、三重県四日市市のPRビデオ「必見 四日市3〜帰ってきた翔〜」の最新作発表会に出席し、先週亡くなった母との別れについて語りました。

【写真を見る】【 京本政樹 】 母親の死去を報告「父親よりも倍生きたってことですから、全うできたんじゃないかと思ってます」

京本さんは「先週の日曜日、19日の午前2時5分に母親が亡くなった」と明かし、「葬儀にも参列できたし、明るいお見送りができた」と振り返りました。母親はちょうど8月3日に90歳の誕生日を迎えていたとし、「よく頑張りましたね」と述懐しました。

また、京本さんは父親が45歳で亡くなったことに触れながら「父親よりも倍生きたってことですから、全うできたんじゃないかと思ってます」と語りました。ただ一つ心残りだったのは「（ＰＲビデオの）完成品を見ていただけなかったので」という点だったとしています。

それでも新聞に掲載された記事については「うちの大我（SixTONES）がちょうど博多座の初日だったんですけど、2人の記事があったので、それを棺の中に入れさせていただいて、今は喜んでこの会見も見てると思います」と、穏やかな表情で締めくくりました。

【担当：芸能情報ステーション】