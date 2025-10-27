GENERATIONS、タキシード姿でレッドカーペット登場 TIFFでドキュメンタリー映画上映
ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSが27日、東京・日比谷で行われた「第38回東京国際映画祭」(TIFF)のレッドカーペットに登場した。
松永大司監督とGENERATIONS
映画監督の松永大司氏が、グループとしてだけでなく、それぞれの“人物”に赤裸々に迫ったドキュメンタリー『GENERATIONS:The Documentary』に出演するGENERATIONS(白濱亜嵐、片寄涼太、数原龍友、小森隼、佐野玲於、中務裕太)は、松永監督とともに登場。タキシード姿で笑顔を見せながらレッドカーペットを歩いた。
今年の東京国際映画祭は、10月27日から11月5日の10日間、昨年に引き続き日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区にて開催。「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」を目指し、新部門の創設など、映画人や映画ファンの交流の場を様々な形で実現させていく。
「コンペティション部門」は、108カ国・地域から寄せられた1970本の中から15作品が選ばれ、日本からは『金髪』(坂下雄一郎監督/岩田剛典主演)と『恒星の向こう側』(中川龍太郎監督/福地桃子主演)の2作品が選出されている。
撮影:蔦野裕
松永大司監督とGENERATIONS
映画監督の松永大司氏が、グループとしてだけでなく、それぞれの“人物”に赤裸々に迫ったドキュメンタリー『GENERATIONS:The Documentary』に出演するGENERATIONS(白濱亜嵐、片寄涼太、数原龍友、小森隼、佐野玲於、中務裕太)は、松永監督とともに登場。タキシード姿で笑顔を見せながらレッドカーペットを歩いた。
「コンペティション部門」は、108カ国・地域から寄せられた1970本の中から15作品が選ばれ、日本からは『金髪』(坂下雄一郎監督/岩田剛典主演)と『恒星の向こう側』(中川龍太郎監督/福地桃子主演)の2作品が選出されている。
撮影:蔦野裕