自民党の広報本部長を務める鈴木貴子衆院議員が2025年10月26日、Xで「業務連絡」を行い、「気遣いが違う」といった声が出ている。

「スプレー式の整髪料をちょいちょい空港で没収されてます」

鈴木氏が反応したのは、外務省公式Xによる26日のポストだった。

高市早苗内閣のもとで外務大臣に就任した茂木敏充氏が、ASEAN関連首脳会議に向けマレーシアに到着したことを報告するもので、動画では「今、マレーシアのクアラルンプール国際空港に到着したところです。外務大臣になって最初の海外出張ということになります」と決意を語っていた。

鈴木氏はこの投稿を引用し、「外務省さん、コロコロは持っていかれてますか？ お手数かけますが、よろしくお願いします」とお辞儀をする絵文字を添えた。

ハッシュタグでも「#スプレー式の整髪料をちょいちょい空港で没収されてます #手荷物でもokなワックス持っていくように伝えました」と伝えている。

「さすが茂木さん専用コロコロ係 気遣いが違う」

鈴木氏は茂木氏の側近として知られ、茂木氏から「妹分」と呼ばれる存在。総裁選では茂木陣営の幹部として奔走した。

複数報道によると、高市氏は総裁就任後の取材で、鈴木氏を広報本部長に起用した理由について「私がずっとそうなればいいなと実は思っていた。絶対にそうなってほしいなと思って頼み込んだ」と明かしている。

高市氏は総裁選時の鈴木氏の働きぶりを高く評価。鈴木氏について、「細やかに、背広の埃がついてないか、それを取るコロコロまで持って歩いていた。飛行機に乗ってわずか1時間の移動でも、（茂木氏のために）セーターを出したり、（移動が）終わったら背広を着せたり、いろいろなことをしていた」などと語っていた。

新体制発足後も変わらぬ気配りを見せる鈴木氏に、SNSでは「ここで業務連絡しないでください！(いいぞもっとやれ)」「遠足前日のお母さんだなw」「さすが茂木さん専用コロコロ係 気遣いが違う」などと面白がる声が寄せられている。