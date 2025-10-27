【特集】岡山県の結婚支援システム「おかやま縁むすびネット」カップル成立・成婚いずれも過去最多に 今後の課題は
「おかやま縁むすびネット」を利用して結婚した兵頭さん夫婦
岡山県の2024年の合計特殊出生率は1.27で過去最低となりました。そんな中、県が少子化対策として力を入れている一つが結婚支援です。現状と課題を探りました。
玉野市に住む兵頭悠太さん（39）と歩実さん（34）。2020年に結婚しました。
（おかやま縁むすびネットを利用して結婚／兵頭悠太さん）
「5年経っても本当に幸せだと思います。毎日が幸せです」
2人が交際するきっかけとなったのが岡山県が運営する結婚支援システム、「おかやま縁むすびネット」です。
（おかやま縁むすびネットを利用して結婚／兵頭歩実さん）
「（独身時代は）街コンとかをやってみたんです。でもちょっとそれだと結婚相手探しというよりも恋人探しに近かったのでちょっと違うなと思いまして。もしかしたら怪しい人とか詐欺とかあったりするかなっていうのがきっと県が主催だったらないなと思いまして」
（おかやま縁むすびネットを利用して結婚／兵頭悠太さん）
「民間の（結婚相談所）は成婚料が高くて、民間と比べたらおかやま縁むすびネットに本当に魅力を感じた」
2017年に始まったおかやま縁むすびネットは、インターネット上で結婚を希望する人を見つけ、面会を申し込むことができるものです。
入会の登録料は2年間で1万円ですが、2026年3月までは期間限定で無料です。月ごとの会費や成婚料はありません。
（宮川周三リポート）
「こちらの施設では登録者のプロフィールが閲覧できます。完全予約制で他の人と顔を合わさないような工夫がされています」
閲覧は、自宅のパソコンやスマートフォンからでもできますが、一部の登録者は顔写真の公開を施設からの閲覧に限定しています。
ボランティアが出会いをサポート
そして、実際に会うことになったときに助けてくれるのが「結びすと」と呼ばれるボランティアです。
（おかやま出会い・結婚サポートセンター／上野和也 センター長）
「おふたりの引き合わせの場所・時間のセッティングからもし交際になった時にはおふたりの見守りということで、伴走して結婚まで一緒にいていただける方」
（おかやま縁むすびネットを利用して結婚／兵頭悠太さん）
「緊張感というのをほぐしてくださって。実際話しやすかったというか、徐々に緊張感もだいぶほぐれて」
結びすと歴約8年の射越真理子さんは、ボランティアだからこそ寄り添える面があると話します。
（結びすと歴 約8年／射越真理子さん）
「強引に結婚はいいですよ、もう（結婚を）決めた方がいいですよということは言わない。ボランティアだからこそある程度自由にしてもらって、困ったときにはちょっと助け舟を出せるかなって思っています」
カップル成立・成婚いずれも過去最多に
行政に対する信頼、民間よりも安い料金、そして、結びすとの存在。登録者の数は2024年度、初めて3000人を突破しました。
784組のカップル成立と69組の成婚はいずれも過去最多となりました。
岡山県は、ある程度の手応えを感じる一方で今後、さらに力を入れる必要があるとしています。
（岡山県縁むすび応援室／松本将 室長）
「（結婚の）機運醸成では役割を果たせている部分もあるのかなと思っておりますが、県下全体の婚姻数というのは年間7000組弱の数字でございますので、それからすると（過去最多69組は）1％程度といったところなので、成婚の実績というところだけでいうとまだまだの数なのかなと」
岡山県は、おかやま縁むすびネットの認知度を高めようとJRの列車の車内広告など新たなPRを進めています。
国が2024年に行った調査によりますと、未婚者のうち自分が住む自治体の結婚支援に関する取り組みを認知している人の割合は35％でした。
専門家「都市部に住む人を取り込むことが大切」
地方行政に詳しい岡山大学の中村良平名誉教授は、東京や大阪などの都市部に住む人を取り込むことを提案します。
（岡山大学／中村良平 名誉教授）
「成婚率というのはどうしても最終的には個人の問題ですので、いくらいろんな情報を提供しても成婚率はそれほど上がらないので母集団を増やさないといけない。選択の範囲も広がってくるし、やがてそれが移住につながれば、それはもう地方自治体にとってすごくメリットがあると思いますね」
一方で、中村名誉教授は費用対効果も大切だと話します。おかやま縁むすびネットに関係する2025年度の予算は総額で1億3800万円です。
（岡山大学／中村良平 名誉教授）
「お金をそれだけかけているのであれば、会員をもっと増やす努力が必要だと思います」
おかやま縁むすびネットを利用して結婚した兵頭さん夫婦。
（おかやま縁むすびネットを利用して結婚／兵頭悠太さん）
「（妻は）料理もおいしいですし、仕事しながらでも家事をしてくださっているところにとても感謝っていうか。今いるパートナーが本当にかけがえのない存在だなと思っています」
（おかやま縁むすびネットを利用して結婚／兵頭歩実さん）
「家でそんなにおいしいとか言わないじゃないか～（笑）」
（おかやま縁むすびネットを利用して結婚／兵頭歩実さん）
「今、夫婦2人なんですけど、2つ目の望みがそろそろ叶いそうなので、これからがまた楽しみです。また新しい家庭が築けたらなと思っています」
（2025年10月27日放送「News Park KSB」より）