アメリカのトランプ大統領が、27日、約6年ぶりに来日し、あす28日には、高市首相と日米首脳会談を行います。これに先立ち、高市首相はASEAN＝東南アジア諸国連合との首脳会議などを終え、27日朝帰国しました。昼過ぎには官邸に入り、会談の準備に臨んでいます。





（高市首相）

「FOIP（自由で開かれたインド太平洋）を通じた協力をさらに強化し、

日本とASEANがより強く、より強くより繁栄することを目指します」





26日、マレーシアで開かれたASEAN首脳会議で、英語で各国に対して協力をよびかけた高市首相。本格的な外交デビューとなりました。高市外交のキーワードは「自由で開かれたインド太平洋」。これは、中国の海洋進出を念頭に、「インド太平洋を力ではなくルールで守り、自由で平和な地域にしていこう｣という考え方で、安倍元首相が打ち出した概念です。高市首相側近は、「安倍外交を継承、復活させ高市外交として打ち出す狙い」がポイントだと話しています。そして、このマレーシア訪問の裏で、高市首相は、迫る外交の“ビッグイベント”日米首脳会談に向けて動いていました。高市首相がマレーシアのホテルに到着した直後。（記者）「あのドアの前に多くの政府関係者が集まっていますが、高市首相とトランプ大統領の電話会談が、つい先ほど始まったとみられています」直接会う前の“下地づくり”を目的に、トランプ大統領との電話会談を行いました。元々は日本で行う予定だったが、先送りになり、マレーシアで行うことになったといいます。急きょだったため、会見場に飾る国旗が届いていませんでした。（政府職員）「これこれこれ」（記者）「国旗ですね。政府の職員が日本の国旗を報道対応の部屋に持っていきます」一方のトランプ大統領は、この時、アジア歴訪のために移動中。“空の上”のトランプ大統領と、海外にいる首相との電話会談は異例のことだといいます。電話会談は約10分間 行われました。（高市首相）『（トランプ大統領は）とても快活で楽しい人だなと思いました。私のことをよく認識していただいていて、少し安倍元首相の思い出話もされながら、安倍元首相がとても気にかけていた政治家であることも知っていると」大統領専用機「エアフォースワン」の中で取材に応じたトランプ大統領も。（トランプ大統領）Ｑ.日本の首相との電話会談はどうでしたか？「彼女は素晴らしかった。彼女は安倍元首相のとても近しい友人だった。私が大好きだった安倍元首相のだ」一方、26日、日本ではトランプ大統領来日に向け準備が進んでいました。（記者）「すごい警察車両です。うわ、これは…」アメリカ大使館周辺でも…。（記者）「警察官が行き交っています。物々しい警備ですね」トランプ大統領の来日を前に、厳重な警備態勢が敷かれていました。観光名所、浅草でも動きが。（記者）「雷門前は、いつも見ない異様な光景ですね。スーツを着ている人が、たくさんいらっしゃいます」前政権から継続でトランプ関税の交渉を担当する赤沢経産相の姿が。出迎えられたのは、アメリカの交渉担当･ラトニック商務長官。日米首脳会談に先駆け25日に来日しました。（赤沢経産相）「浅草と呼ばれていて有名です」（ラトニック商務長官）「ビューティフル」浅草や東京スカイツリーを案内。ワーキングランチでは、関税交渉の合意内容の実施に向け、すりあわせをしたとみられます。あす28日に予定される高市首相とトランプ大統領の対面での首脳会談。高市首相はどう臨むのか。9月、自民党総裁選での討論会で高市首相は。（高市首相）「なかなか手ごわいトランプ大統領。トップダウンでございますので、しっかりと 首脳同士の対話を積み重ねる」トランプ大統領を手ごわいと評価としていました。アメリカ政府にパイプをもち、日米外交に詳しい専門家です。今回の日米首脳会談は、高市政権の行方を左右する重要な会談になると話します。（キヤノングローバル戦略研究所 峯村 健司 氏）「準備期間も極めてない最悪のコンディションの会談であることは間違いないです。その中で、最悪の中から成功できたとすると政権は一気に上向きになる。仮に失敗すると、政権の存亡にも関わりかねない。高市政権の存亡をかけた会談と言っても過言ではないと思います」その中で、高市首相にとっての強みは安倍元首相とのつながりです。（キヤノングローバル戦略研究所 峯村 健司 氏）「最悪の状況下において、安倍さんに近いというのが高市さんにとって一番の武器になる。先々週に来日したトランプ政権の幹部とやりとりをした、トランプ自身も高市さんのことは『晋三の後継者である』と言っているそうで、ただの公認ではなくて、安倍さんに近い人だと認識している。もう一つ、トランプさんに近い保守的な考え方を持っているのが大きい。総裁選の時に、日本ファーストという、トランプさんが大好きなアメリカファーストをもじって言っている。そういう意味で、自分に近い人間だとみている高市さんにとってプラス材料だとみています」これは、6年前の2019年にトランプ大統領が来日した時の様子です。（記者）「トランプ大統領、メラニア夫人と手をつないで、今ゆっくりと降りてきています」令和初の国賓として来日。トランプ大統領夫妻を招いての宮中晩さん会も開かれました。安倍元首相と日米首脳会談も行われ、その後の日米共同記者会見では…。（安倍首相・当時）「“ドナルド”との…」「“ドナルド”が…」「“ドナルド”ありがとう」何度も親しみを込めて、“ドナルド”と呼んだ安倍元首相。一方のトランプ大統領も。（トランプ大統領）「新しい時代『レイワ』は美しい調和という意味を持つ名前…」発音の練習をしたという“レイワ”を盛り込んで話しました。大統領への“おもてなし”は恒例のゴルフでも。安倍首相自らゴルフカートを運転し…、プレー中に、自撮りの2ショット。夕食には,肉好きのトランプ大統領のため、六本木の炉端焼き店へ。若鶏の串焼きや和牛ステーキなどを食べました。(トランプ大統領）「私たちは素晴らしい時間、素晴らしい滞在を楽しんでいる」日本が国をあげて“おもてなし外交”を展開しました。ただ、6年前と比べ、今回は状況がかなり違うと専門家は指摘します。（キヤノングローバル戦略研究所 峯村 健司 氏）「会談によって、信頼関係を、まず探ったりするのがメインなのが前回との違い。イベント重視というより会談重視 実務的なのが今回。当時の世界情勢と比べても、まだロシアによるウクライナ侵攻も始まっていない、中国も台湾にプレッシャーをかけているので、親睦よりも、話し合うトピックもだいぶ多い。国際情勢も変化していることの表れだと思いますね」トランプ大統領は、あす28日の高市首相との日米首脳会談に続き、あさって29日は、韓国の李在明大統領。次に、中国の習近平国家主席。3日続けて、日中韓の首脳会談に臨む予定です。一連の外交の狙いはどこにあるのでしょうか。（キヤノングローバル戦略研究所 峯村 健司 氏）「トランプさんの頭の中は対中国をどうするか、交渉しているがディールを何とかしたいという思い。中国と向き合う前に、日本韓国と同盟関係を協調して、対中国という姿勢を確認したうえでガチンと中国とぶつかる算段だと思います。昨晩来日しているトランプ政権の同行している人間に話を聞きました。一番のトピックは対中政策で、日本とどう歩調を合わせるかを協議する。中でも特にレアアース。中国のシェアが9割ぐらいで圧倒的に多い。武器に使われている。それに対して、どう日米で協力して武器を無力化するか、恐らくメインのトピックの一つになるんだろうと分析しています」6年ぶりの来日となるトランプ大統領。27日は天皇陛下と会見し、あす28日に高市首相と日米首脳会談を行うほか、拉致被害者家族らとの面会や高市首相と共に、空母ジョージ･ワシントンを訪問することも調整されています。（高市首相）「 きょうの意気込み音 」