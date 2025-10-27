【東京国際映画祭】池田エライザ、シックな装いで圧倒的美しさ エシカル・フィルム賞“審査委員長”として登場
俳優の池田エライザが27日、東京ミッドタウン日比谷で行われた『第38回東京国際映画祭（TIFF）』のレッドカーペットに登場した。
【全身カット】美しすぎ！さすがのスタイルをピッタリドレスで披露の池田エライザ
エシカル・フィルム賞の審査委員長を務めた池田は、デコルテがあらわなストラップレスドレスでステージに登場。黒一色のシックなコーデながらもエレガントな雰囲気を漂わせ、圧倒的美しさを披露した。ボリューム感のあるラッフルが施されたスカートも特徴的で、スリットからは美脚ものぞかせた。
TIFFは世界から監督や俳優、映画関係者などが集まるアジア最大級の国際映画祭。きょう27日から11月5日まで開催され、上演本数は184本となる。
162メートルのレッドカーペットには、ナビゲーターの瀧内公美、コンペティション審査委員の斎藤工、オープニング作品を飾る『てっぺんの向こうにあなたがいる』に出演する吉永小百合やのんをはじめ、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）、北川景子、芳根京子、高橋海人（King ＆ Prince）、柴咲コウ、満島ひかり、鈴木京香、川口春奈、GENERATIONS、池田エライザ、吉井和哉など270人（予定）のゲストが参加する。
