ひろゆきが、バングラデシュで遭難した人気芸人への心配を生配信で語った。

【映像】ひろゆきが心配した人気芸人の遭難の瞬間

10月26日、ABEMAオリジナルドキュメンタリー『世界の果てに、くるま置いてきた』の特別生配信「くるま×ひろゆき生出演！南アジア縦断旅、裏側暴露」が放送された。フランス在住のひろゆきがオンラインで参加し、南アジア縦断旅の裏側について語り合った。

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑んでいる。

生配信では、番組1話冒頭で放送されたくるまのマングローブ林での遭難事件について詳しく語られた。ひろゆきは「くるまさんって海外初めてじゃないですか」と前置きした上で、「そしたら、それで本当に遭難して死ぬ可能性あるじゃないですか。なんかよくそんな（キャストを見失うような）人たちと一緒に旅できますね（笑）」と心配の声を上げた。

これに対してくるまは「だから本当に気張ってましたよ。初日から。もう初日のそれ（遭難）以降ずっと」と当時の緊張感を振り返った。「『ドローンで撮っていくので、僕ら隠れてるんで、好きなだけ歩いてください。ある程度行ったらこっちから声かけますんで！』って言うから、俺は歩いてて、5分ぐらい歩いてもOK出ないから、もっと行った方がいいのかなと思ってずっと歩いてた」というくるまだが、その後遭難。「『くるまさんいた〜！！』とか、遠くからディレクターが走ってきて、『ああ！』とか言って滑って転んで、生えかけのタケノコの上に倒れて背中刺さってたんですよ（笑）」と、発見時のスタッフの慌てぶりも明かした。

ひろゆきはさらに「主人公くるまさんじゃないですか。そうすると、カメラはみんなくるまさんを追って撮ってるわけじゃないですか。そのためにカメラマンいるわけじゃないですか。それを見失うってことは、カメラマンは何撮ってんの？（笑）」と番組制作側の不手際を指摘。

くるまは「ドローンで撮ってたんですけど、ドローンがこの島の密林の上をずっと徘徊してたらしいです」と説明し、ひろゆきが「そのカメラマンとかディレクターはその間何してるの？」と追及すると、大前プジョルジョディレクターは「いや、ビューティーカットと言いますか」と言い訳を始めた。

「最初の島の綺麗なところと、くるまさんを撮ってて、で、ドローンを見てたら、（くるまが）消えたんすよ」というディレクターの説明に、くるまは「いや、知らない！俺が高速移動したみたいに言わないでよ（笑）」と反論。「もっと早く追いかけてくださいよ！俺、そんなに遠く行ってなかったって！」とスタッフの対応にツッコミを入れ、「俺がずっと森に謝りながら、手をクロスにしながら森を突き抜けてる面白い映像撮れてないでしょ！？」と、不満を漏らしていた。