¾¯¿©¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤¬¡¢¤¿¤À¤¿¤À¿©¤Ù¤¿¤¤Ð§¤«ÌÍ¤òÃµ¤·µá¤á¤ë³¹¥Ö¥éÈÖÁÈ¡Ø²Ú´ÝÐ§¤ÈÂçµÈÌÍ¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£¡ÖÄ¶¤³¤Ã¤Æ¤ê·ÝÇ½³¦︎¥Èー¥¯¡×¤ÈÂê¤·¤¿¡¢ÀÅ²¬¸©Ç®³¤ÊÔ¡Ê9·î28ÆüOA¡Ë¤ÎÌ¤¸ø³«¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤È¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¡È¶å½£ÃË»ù¥Èー¥¯¡É¤¬Å¸³«¤·¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¾Æ¤¥È¥ó¥«¥Ä¤Î¡ÖÎí¡Ê¤·¤º¤¯¡Ë¡×¤µ¤ó¤ÇÎÁÍý¤òÂÔ¤Ä3¿Í¤Ï¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Î¿Æ¤¬¿©Æ²¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤«¤é²È»ö¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ï¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Îº¢¤«¤é·ëº§¤·¤¿¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡ÖÎÁÍý¤òÁ´¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Èè§¤Ç¤ë¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²¼¼ê¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¥¤¥¸¤ë¤È±ü¤µ¤ó¤ËÌÂÏÇ¤ò³Ý¤±¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£Êª¤Î°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò¡¢²Ú´Ý¤¬¼«²ü¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¶å½£ÃË»ù¤Î¸À¤¤Ìõ¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤È²ÚÂç¤Î3¿Í¤Ï¡¢Â·¤Ã¤ÆÊ¡²¬¸©¤Î½Ð¿È¤Ê¤Î¤À¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¿ÞÀ±¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂçµÈ¤â¶ì¾Ð¤¤¡£ÂçµÈ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ìÁ´¹ñ¤Î¡ÊÃËÀ¤Î¡Ë¸À¤¤Ìõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶å½£ÃË»ù¤À¤±¤¬²È»ö¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤ä¤ó¤ï¤ê¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Î¡Ö¡Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï½÷À¤Î¡ËÀ»°è¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ë¡¢²Ú´Ý¤Ï¡ÖNHK¤Ç¸À¤Ã¤¿¤éÂç»ö¡Ê¤ª¤ª¤´¤È¡Ë¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤¹¡£³Î¤«¤Ë¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢½÷À¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢½÷À¤Ë²È»ö¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È²ò¼á¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡ÚTVer¡ÛÂç¹¥¤¤Ê¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ç²Ú´Ý¤¬Âç¶½Ê³¡ª¡¡»äÊª¤Î¥¹¥Þ¥Û¤òÂçµÈ¤ËÅÏ¤·¡¢µÇ°¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤µ¤»¤¿¥É¥é¥Þ¤æ¤«¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ï¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö¡Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÆþ¤ë»þ¤Ï¡ËÀö¤¤Êª¤ò¤¹¤ë»þ¡×¤È¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥Ôー¥ë¤ò¤¹¤ë¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤ë»þÅÀ¤Ç¤Í¡×¤È¡¢½÷À¤Î»ëÅÀ¤Ç¹¶¤á¤ë²Ú´Ý¡£ÂçµÈ¤¬¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢¤ß¤Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¿µ½Å¤ËËÉ¸æ¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ø¼êÅÁ¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤¬¤½¤â¤½¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£Â¾¿Í»ö¡Ê¤Ê¤Î¤«¡Ë¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê»ëÅÀ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö7Ç¯´Ö¤ÎNHK¡Ê¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ë¤Ç¤³¤Æ¤ó¤Ñ¤ó¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¥È¥Û¥Û´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¾Ð¤¦ÂçµÈ¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤ä¤Û¤ó¤ÈÉÝ¤¤¤è¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°ì½ï¤Ë¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¤²Ú´Ý¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤ó¤Ê²ÚÂç¤ò¡Ö¶å½£ÃË»ù¤Î²ô¤À¤«¤é¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÀþ¤ò°ú¤¯¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Î¤µ¤¹¤¬¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤¬¸÷¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢10·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿³¹¥Ö¥é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø²Ú´ÝÐ§¤ÈÂçµÈÌÍ¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£TVer¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£