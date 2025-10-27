【イオン】寒い日こそ暖かい機能性ファッションアイテムが必須！好みで選べる「ピースフィット ウォーム」が登場中。

イオンでは、「イオン」「イオンスタイル」最大約470店舗と「イオンスタイルオンライン」で、秋冬向け機能性アイテム「PEACE FIT WARM（ピースフィットウォーム）」を2025年10月24日から本格展開しています。

心地よいあたたかさで秋冬をサポート

レディス・メンズ・キッズのインナーをはじめ、約520種類（デザイン×カラーの数）を展開しています。

ここではレディスアイテムの一部を紹介。

・ピースフィット ウォーム コットン 長袖タートルネック（レディス）

「ピースフィット ウォーム コットン」シリーズは、特殊な紡績方法で繊維の間に空気を含ませた糸を使用することで、保温性のある仕様になっています。

「長袖タートルネック」は、重ね着でも1枚でも着られるデザインがポイントです。

カラーはオフ・クロ・グレー・チャ・アカ・コイミドリ・Aアオの全7色、サイズはMから2XLまでと豊富に揃っています。

価格は1078円。

・ピースフィット ウォーム よくのびーる モールドカップ付長袖／半袖

「ピースフィット ウォーム よくのびーる」シリーズは、伸縮性の優れた成型リブ編みニット素材を使用し、なめらか風合いとフィット感でしっかりあたたかさを感じます。

「モールドカップ付長袖／半袖」は、脇に縫い目がないので、肌あたりがやさしく、なめらかな風合いとフィット感が特徴です。カップ部分は、着け心地とシルエットにこだわった一体型になっています。

長袖・半袖の2パターン展開。クロ・チャ・Aアオの全3色、サイズはS−M・M−L・L−XLの全3種類です。

価格は2178円。

・ピースフィット ウォーム コットンブレンド超保温 長袖Ｔシャツ

「ピースフィット ウォーム コットンブレンド超保温」の「長袖Ｔシャツ」は、極細繊維を使用した特殊な二層構造で、軽さを感じながらもふわっとした厚みのある生地です。肌側微起毛素材であたたかいのが特徴。

クロ・チャコールグレー・コイミドリ・ウスムラサキの全4色、サイズはSから2XLまで揃っています。

価格は2178円。

・ピースフィット ウォーム 超保温ソフトウォームハイソックス

レッグ部はリブ編みの二重構造で、生地と生地との間に空気の層ができることでより高い保温効果を発揮。また伸縮性にも優れているので、ゆったりとした履き心地です。

フット部はパイル編みでふんわりクッション性があり、あたたかく足を包み込んでくれます。足底すべり止付きなのも嬉しいポイント。

クロ・チャコールグレー・コイミドリ・ウスムラサキの全4色、サイズは23〜25センチです。

価格は1738円。

・ピースフィット ウォーム 大判ストール

ラフに巻いてもキマる、便利であたたかい大判ストールです。今年は使いやすい白などの無地もラインアップ！

保温性はもちろん、静電気対策済＆手洗いできる仕様になっています。

無地はシロ・ウスクロ・ウスチャの3色、チェック柄はAウスチャ・Aコイチャ・Aウスアカ・Aコイムラサキの4色、サイズは幅65センチ×長さ190センチ（房込み）。

価格は3278円です。

紹介した商品は一例です。詳しくは公式サイトから確認できます。

また、店舗によって品揃えが異なる場合や、取り扱いがない場合があります。

※価格はすべて税込です。

