アメリカのトランプ大統領を乗せた大統領専用機「エアフォースワン」が27日午後、羽田空港に到着しました。

トランプ大統領は天皇陛下との会見に臨むほか、28日には高市首相と初の対面での日米首脳会談を行います。

トランプ大統領の日本訪問はおよそ6年ぶりで、第2次トランプ政権発足後初めてです。27日は天皇陛下と会見し、28日に高市首相と日米首脳会談を行います。このほか拉致被害者家族らとの面会も調整されています。

また高市首相と共に、アメリカ軍横須賀基地で空母ジョージ・ワシントンを訪れるほか、28日夜にはトヨタ自動車の豊田会長らビジネス関係者らも参加した夕食会も行われる見通しです。

トランプ大統領の来日は、2019年6月以来、6年ぶりで今回が4回目。第2次トランプ政権発足後は初めてとなります。

また、「エアフォースワン」はボーイング社の大型旅客機「747‐200B」を特別に改造し1990年に2機が導入されました。機内は3階建てでおよそ370平方メートルの広さがあり、大統領執務室や会議室のほか100人分の食事を一度に作ることができる調理室、緊急手術に対応できる医療設備も備えています。

空中での給油が可能で航続距離は無制限とされ「空飛ぶホワイトハウス」とも呼ばれています。また、アメリカが攻撃された時に「移動司令部」として機能できるよう、高度な通信機器が装備されています。

来日に先立ち、高市首相との初の電話会談も機内で行われました。