オーケー、96円から買えるお買い得なアイテムとは...？10月27日スタートのチラシを要チェック。

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2025年10月27日に公開されたチラシの中から、一時的に安く仕入れることができたという、"更にお買徳"な商品をピックアップして紹介します。

100円以下で買えるの嬉しい...

今週は、「あともう一品！」というときに活躍する食品などがラインアップされています。

●ニチレイ 本格炒め炒飯 450g商談時使用売価420円のところ、6.0割引の322円に。

●ヤマザキ まるごとバナナ 1個商談時使用売価420円のところ、5.9割引の171円に。

●伊藤ハム 旨包 ボリュームリッチハンバーグ 赤ワインと香味野菜の濃厚デミグラスハンバーグ 175g商談時使用売価478円のところ、4.3割引の272円に。

●mizkan ごましゃぶ（たれ） 250mlメーカー希望小売価格435円のところ、3.7割引の272円に。

●丸浜食品 あく抜き済み 蒟蒻 黒 国産原料使用 400gメーカー希望小売価格248円のところ、6.1割引の96円に。

このほかにもお得な商品がズラリ。

今週のチラシに載っているお得な商品を見逃さないで。※画像は公式サイトより。