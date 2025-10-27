¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¼çÂê²Î¤ò²Î¤¦¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬¸½¾ìË¬Ìä¡ª
10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ¡ßµÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡£
Âè1ÏÃ¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·¤´¤È¡Ù¤Î²»¸»¤¬½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬»£±Æ¸½¾ì¤òË¬Ìä¡£¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÈÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·²ó¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª
Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀô¡Ë¡¢»Íµ¨¡ÊµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡Ë¡¢ºù²ð¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¡¢±ß¼ä¡Ê¹âÈª½ß»Ò¡Ë¡¢È¾Â¢¡Ê±§Ìî¾ÍÊ¿¡Ë¤¬½¸¤¦¡Ö¤¿¤³¤Ã¤Ô¡×¤Î¥·¡¼¥ó¡£
¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤Á¤ã¤ó¤È²È¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ò¥¥é¥¥é¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼ÂºÝ¤ËËÜÈÖ¤Î»£±Æ¤â¸«³Ø¤·¤¿¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¼Çµï¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤Ê¤É´¶Æ°¤·¤¤ê¡£¤Þ¤¿¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢È¾Â¢¤ÎÁêËÀ¤Ç¼Æ¸¤¤Îº´½õ¤Ë¤â°§»¢¡£¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë¥á¥í¥á¥í¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£