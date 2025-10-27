日経225オプション11月限（27日日中） 5万2000円コールが出来高最多1341枚
27日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万9435枚だった。うちプットの出来高が1万767枚と、コールの8668枚を上回った。プットの出来高トップは4万4000円の586枚（60円安100円）。コールの出来高トップは5万2000円の1341枚（290円高540円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
118 0 1 62000
16 0 1 61000
23 +2 3 60000 10700 1
13 +1 3 59500
74 +3 5 59000
21 +3 6 58500
169 +7 11 58000
55 +10 16 57500
372 +15 23 57000
255 +21 32 56500
458 +28 44 56000
355 +40 63 55500
754 +58 89 55000
194 +76 120 54500
803 +98 165 54000
208 +133 225 53500
764 +180 305 53000
262 +235 415 52500
1341 +290 540 52000 2080 1
536 +365 705 51500 1775 -765 2
102 +320 705 51250
1 +345 800 51125
945 +445 910 51000 1365 13
50875 1390 17
35 +375 910 50750 1310 12
2 +430 1000 50625 1140 39
342 +540 1160 50500 1080 77
3 +640 1120 50375 1075 3
71 +490 1210 50250 990 22
3 +595 1265 50125
205 +630 1445 50000 875 -575 223
12 +525 1400 49875 945 27
12 +555 1470 49750 790 -695 13
49625 780 8
51 +695 1755 49500 705 -505 158
49375 695 -450 6
13 +660 1815 49250
1 +420 1680 49125 620 -520 6
54 +755 2100 49000 570 -430 236
5 +725 2205 48750
1 +1020 2385 48625
48500 460 -355 281
48375 455 -575 6
48250 425 -330 239
48125 415 -295 3
15 +860 2850 48000 375 -290 532
47750 365 -260 16
47625 360 7
2 +895 3375 47500 310 -245 185
47375 295 -230 2
47250 285 -215 74
