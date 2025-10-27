　27日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万9435枚だった。うちプットの出来高が1万767枚と、コールの8668枚を上回った。プットの出来高トップは4万4000円の586枚（60円安100円）。コールの出来高トップは5万2000円の1341枚（290円高540円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 118　　　 0　　　 1　　62000　
　　16　　　 0　　　 1　　61000　
　　23　　　+2　　　 3　　60000　 10700 　　　　　　　 1　
　　13　　　+1　　　 3　　59500　
　　74　　　+3　　　 5　　59000　
　　21　　　+3　　　 6　　58500　
　 169　　　+7　　　11　　58000　
　　55　　 +10　　　16　　57500　
　 372　　 +15　　　23　　57000　
　 255　　 +21　　　32　　56500　
　 458　　 +28　　　44　　56000　
　 355　　 +40　　　63　　55500　
　 754　　 +58　　　89　　55000　
　 194　　 +76　　 120　　54500　
　 803　　 +98　　 165　　54000　
　 208　　+133　　 225　　53500　
　 764　　+180　　 305　　53000　
　 262　　+235　　 415　　52500　
　1341　　+290　　 540　　52000　　2080 　　　　　　　 1　
　 536　　+365　　 705　　51500　　1775 　　-765　　　 2　
　 102　　+320　　 705　　51250　
　　 1　　+345　　 800　　51125　
　 945　　+445　　 910　　51000　　1365 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　50875　　1390 　　　　　　　17　
　　35　　+375　　 910　　50750　　1310 　　　　　　　12　
　　 2　　+430　　1000　　50625　　1140 　　　　　　　39　
　 342　　+540　　1160　　50500　　1080 　　　　　　　77　
　　 3　　+640　　1120　　50375　　1075 　　　　　　　 3　
　　71　　+490　　1210　　50250　　 990 　　　　　　　22　
　　 3　　+595　　1265　　50125　
　 205　　+630　　1445　　50000　　 875 　　-575　　 223　
　　12　　+525　　1400　　49875　　 945 　　　　　　　27　
　　12　　+555　　1470　　49750　　 790 　　-695　　　13　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 780 　　　　　　　 8　
　　51　　+695　　1755　　49500　　 705 　　-505　　 158　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 695 　　-450　　　 6　
　　13　　+660　　1815　　49250　
　　 1　　+420　　1680　　49125　　 620 　　-520　　　 6　
　　54　　+755　　2100　　49000　　 570 　　-430　　 236　
　　 5　　+725　　2205　　48750　
　　 1　 +1020　　2385　　48625　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 460 　　-355　　 281　
　　　　　　　　　　　　　48375　　 455 　　-575　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 425 　　-330　　 239　
　　　　　　　　　　　　　48125　　 415 　　-295　　　 3　
　　15　　+860　　2850　　48000　　 375 　　-290　　 532　
　　　　　　　　　　　　　47750　　 365 　　-260　　　16　
　　　　　　　　　　　　　47625　　 360 　　　　　　　 7　
　　 2　　+895　　3375　　47500　　 310 　　-245　　 185　
　　　　　　　　　　　　　47375　　 295 　　-230　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 285 　　-215　　　74　