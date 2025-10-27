日経225オプション12月限（27日日中） 5万1000円コールが出来高最多2257枚
27日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7495枚だった。うちコールの出来高が4446枚と、プットの3049枚を上回った。コールの出来高トップは5万1000円の2257枚（465円高1400円）。プットの出来高トップは4万6000円の321枚（190円安460円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
30 5 65000
21 7 64000
10 9 63000
77 +6 12 62500
32 14 62000
46 25 61000
89 +21 39 60000 10700 1
29 +29 56 59000
11 +43 78 58500
50 +55 96 58000
112 120 57500
140 +76 145 57000
81 +106 180 56500
89 +115 225 56000
16 +163 255 55500
486 +175 345 55000
21 +175 390 54500
266 +235 505 54000
257 +295 565 53500
117 +310 735 53000
59 +325 830 52500
79 +435 1060 52000
35 1175 51500
2257 +465 1400 51000 2075 30
13 1710 50500
21 +595 1915 50000 1410 41
49625 1360 3
49500 1215 8
49375 1270 42
49250 1165 6
1 +665 2495 49000 1060 -465 35
48000 850 -290 38
47875 760 -425 6
47500 685 -310 6
47250 685 5
47000 615 -260 13
46500 560 22
46000 460 -190 321
45750 460 -160 6
45500 400 -345 14
45000 355 -160 54
44875 365 -130 1
44500 330 -125 173
44250 290 7
44000 275 -125 272
43375 265 1
43000 220 -90 274
42375 195 -80 206
42250 195 1
42000 175 -70 54
41500 160 1
