　27日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7495枚だった。うちコールの出来高が4446枚と、プットの3049枚を上回った。コールの出来高トップは5万1000円の2257枚（465円高1400円）。プットの出来高トップは4万6000円の321枚（190円安460円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　30　　　　　　　 5　　65000　
　　21　　　　　　　 7　　64000　
　　10　　　　　　　 9　　63000　
　　77　　　+6　　　12　　62500　
　　32　　　　　　　14　　62000　
　　46　　　　　　　25　　61000　
　　89　　 +21　　　39　　60000　 10700 　　　　　　　 1　
　　29　　 +29　　　56　　59000　
　　11　　 +43　　　78　　58500　
　　50　　 +55　　　96　　58000　
　 112　　　　　　 120　　57500　
　 140　　 +76　　 145　　57000　
　　81　　+106　　 180　　56500　
　　89　　+115　　 225　　56000　
　　16　　+163　　 255　　55500　
　 486　　+175　　 345　　55000　
　　21　　+175　　 390　　54500　
　 266　　+235　　 505　　54000　
　 257　　+295　　 565　　53500　
　 117　　+310　　 735　　53000　
　　59　　+325　　 830　　52500　
　　79　　+435　　1060　　52000　
　　35　　　　　　1175　　51500　
　2257　　+465　　1400　　51000　　2075 　　　　　　　30　
　　13　　　　　　1710　　50500　
　　21　　+595　　1915　　50000　　1410 　　　　　　　41　
　　　　　　　　　　　　　49625　　1360 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49500　　1215 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　49375　　1270 　　　　　　　42　
　　　　　　　　　　　　　49250　　1165 　　　　　　　 6　
　　 1　　+665　　2495　　49000　　1060 　　-465　　　35　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 850 　　-290　　　38　
　　　　　　　　　　　　　47875　　 760 　　-425　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 685 　　-310　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 685 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 615 　　-260　　　13　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 560 　　　　　　　22　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 460 　　-190　　 321　
　　　　　　　　　　　　　45750　　 460 　　-160　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 400 　　-345　　　14　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 355 　　-160　　　54　
　　　　　　　　　　　　　44875　　 365 　　-130　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 330 　　-125　　 173　
　　　　　　　　　　　　　44250　　 290 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 275 　　-125　　 272　
　　　　　　　　　　　　　43375　　 265 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 220 　　 -90　　 274　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 195 　　 -80　　 206　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 195 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 175 　　 -70　　　54　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 160 　　　　　　　 1　