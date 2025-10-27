「翼をください」「虹と雪のバラード」などを生んだ作曲家であり、荒井由実（現・松任谷由実）やYMOを輩出したアルファレコードの設立者でもあるプロデューサー・村井邦彦が、5月20日に新刊『音楽を信じる We believe in music!』（日経BPマーケティング）を刊行することを記念して、東京と大阪にてトーク＆サイン会を開催することが決定した。

『音楽を信じる We believe in music!』は、日本経済新聞連載「私の履歴書」に書き下ろしの回想録で構成。国民的愛唱歌となった「翼をください」で知られ、歌謡曲にも新風を吹き込んだ作曲家は、デビュー間もない24歳で音楽出版社「アルファミュージック」を旗揚げする。高校生だったユーミンの才能を見出し、今や世界の若者が「シティポップ」として注目する質の高い楽曲やコンセプトアルバムを次々と世に送り出した。米国のレコード会社と契約を結ぶと、YMOで世界に打って出るーー。今だから語れる誕生秘話「YMO前史」は必読だ。

東京でのトーク＆サイン会は、5月20日（月）に御茶ノ水RITTOR BASEにて開催。ゲストには音楽評論家の音楽評論家の北中正和を迎える。イベント観覧費は無料で、本日5月1日よりblueprint book storeにて予約を受け付けている。定員に達し次第、予約は終了となる。なお、本イベントはリットーミュージックの公式YouTubeでの配信も予定している。

大阪でのトーク＆サイン会は、5月23日（木）にジュンク堂書店大阪本店にて開催。ゲストにはFM COCOLOのDJ・加美幸伸を迎える。ジュンク堂書店大阪本店にて『音楽を信じるWe believe in music!』を購入した方を対象に、先着で入場券が配布される。

なお、両イベントの会場では、『村井邦彦のLA日記』（リットーミュージック、税込2420円）と『モンパルナス1934』（blueprint、税込3080円）も販売。上記書籍も、トークショー終了後のサイン会の対象となる。

（リアルサウンド編集部）