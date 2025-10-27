Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日(月)9時から11月4日(火)23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。

現在、 全自動で本格的なカプチーノが作れる「マグニフィカスタート ECAM22062」や、アロマを逃さずに豆を挽く「マグニフィカS ECAM22112」など、De'Longhi（デロンギ）の全自動コーヒーマシンがお得に登場しています。

カフェで飲むようなふわふわミルクも簡単に作れる全自動コーヒーマシン「マグニフィカスタート」が26％オフ！

De’Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン マグニフィカスタート ECAM22062B コーヒーメーカー エスプレッソマシン 全4メニュー ラテクレマシステム マイラテ機能 カフェラテ 自動ミルクフロッサー [ブラック] デロンギファミリー登録で3年保証 94,300円 （26％オフ） Amazonで見る PR PR

De’Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン マグニフィカスタート ECAM22062W コーヒーメーカー エスプレッソマシン 全4メニュー ラテクレマシステム マイラテ機能 カフェラテ 自動ミルクフロッサー [ホワイト] デロンギファミリー登録で3年保証 94,300円 （26％オフ） Amazonで見る PR PR

Amazon.co.jp限定グレイブラックカラーの「マグニフィカスタート」も要チェック！

【Amazon.co.jp限定】デロンギ 全自動コーヒーマシン マグニフィカスタート 全自動コーヒーメーカー エスプレッソマシン コーヒーマシン グレイブラック ECAM22022GB デロンギファミリー登録で3年保証 83,800円 （8％オフ） Amazonで見る PR PR

ボタン1つでいつでも挽きたての本格コーヒーを楽める全自動コーヒーマシン「マグニフィカS」が11%オフ！

De'Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン マグニフィカS ECAM22112B コーヒーメーカー 全2メニュー カフェジャポーネ搭載 アイスコーヒー 豆から挽きたて 簡単お手入れ 手動ミルクフロッサー ブラック デロンギファミリー登録で3年保証 61,900円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

De'Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン マグニフィカS ECAM22112W コーヒーメーカー エスプレッソマシン アイスコーヒー 全2メニュー カフェジャポーネ搭載 豆から挽きたて 簡単お手入れ 手動ミルクフロッサー [ホワイト] デロンギファミリー登録で3年保証 61,900円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

エスプレッソとドリップを融合した「カフェ・ジャポーネ」も楽しめる「オーテンティカ」が10％オフとお買い得！

De'Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン オーテンティカ ETAM29510B コーヒーメーカー エスプレッソマシン アイスコーヒー 全4メニュー スリムモデル カフェジャポーネ搭載 ドッピオ+機能 手動ミルクフロッサー [ブラック] デロンギファミリー登録で3年保証 74,600円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

「エレッタエクスプロア」が17％オフなど、デロンギの全自動コーヒーマシンがセール特価で勢揃い！

De’Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン エレッタエクスプロア ECAM45055G コーヒーメーカー エスプレッソマシン 豆から挽きたて 全23メニュー 充実の付属品 ラテクレマクール&ホット 豆から挽きたて 自動ミルクフロッサー [ブラック] デロンギファミリー登録で5年保証 246,200円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

De’Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン プリマドンナクラス ECAM55085MS コーヒーメーカー エスプレッソマシン 全13メニュー 8ミルクメニュー ラテクレマ カラー液晶パネル 自動+手動フロッサー [メタリックシルバー] デロンギファミリー登録で5年保証 249,900円 （13％オフ） Amazonで見る PR PR

デロンギ 全自動コーヒーマシン リヴェリア+ラテクレマクールアップグレードセット エスプレッソマシン 【デロンギファミリー登録で3年保証】充実のアイスメニュー 豆ホッパー交換可能 豆から挽きたて ぺブルグレー EXAM44055G set Latte Crema Cool Kit 248,000円 （9％オフ） Amazonで見る PR PR

本格的なエスプレッソが味わえる、エスプレッソ・カプチーノメーカー「スティローザ」もスマイルSALEがお得！

De'Longhiエスプレッソメーカー スティローザ EC235J-W カプチーノ ラテアート エスプレッソマシン ステンレス製ミルクフロッサー スタイリッシュ エントリーモデル [ホワイト] ファミリー登録で3年保証 20,550円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞デロンギのセール対象商品一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2025年10月27日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

