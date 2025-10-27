デロンギの全自動マシンが3.3万円OFF。本格カプチーノが毎日飲める #AmazonスマイルSALE
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日(月)9時から11月4日(火)23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。
現在、 全自動で本格的なカプチーノが作れる「マグニフィカスタート ECAM22062」や、アロマを逃さずに豆を挽く「マグニフィカS ECAM22112」など、De'Longhi（デロンギ）の全自動コーヒーマシンがお得に登場しています。
カフェで飲むようなふわふわミルクも簡単に作れる全自動コーヒーマシン「マグニフィカスタート」が26％オフ！
De’Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン マグニフィカスタート ECAM22062B コーヒーメーカー エスプレッソマシン 全4メニュー ラテクレマシステム マイラテ機能 カフェラテ 自動ミルクフロッサー [ブラック] デロンギファミリー登録で3年保証
94,300円
（26％オフ）
De’Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン マグニフィカスタート ECAM22062W コーヒーメーカー エスプレッソマシン 全4メニュー ラテクレマシステム マイラテ機能 カフェラテ 自動ミルクフロッサー [ホワイト] デロンギファミリー登録で3年保証
94,300円
（26％オフ）
Amazon.co.jp限定グレイブラックカラーの「マグニフィカスタート」も要チェック！
【Amazon.co.jp限定】デロンギ 全自動コーヒーマシン マグニフィカスタート 全自動コーヒーメーカー エスプレッソマシン コーヒーマシン グレイブラック ECAM22022GB デロンギファミリー登録で3年保証
83,800円
（8％オフ）
ボタン1つでいつでも挽きたての本格コーヒーを楽める全自動コーヒーマシン「マグニフィカS」が11%オフ！
De'Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン マグニフィカS ECAM22112B コーヒーメーカー 全2メニュー カフェジャポーネ搭載 アイスコーヒー 豆から挽きたて 簡単お手入れ 手動ミルクフロッサー ブラック デロンギファミリー登録で3年保証
61,900円
（11％オフ）
De'Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン マグニフィカS ECAM22112W コーヒーメーカー エスプレッソマシン アイスコーヒー 全2メニュー カフェジャポーネ搭載 豆から挽きたて 簡単お手入れ 手動ミルクフロッサー [ホワイト] デロンギファミリー登録で3年保証
61,900円
（11％オフ）
エスプレッソとドリップを融合した「カフェ・ジャポーネ」も楽しめる「オーテンティカ」が10％オフとお買い得！
De'Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン オーテンティカ ETAM29510B コーヒーメーカー エスプレッソマシン アイスコーヒー 全4メニュー スリムモデル カフェジャポーネ搭載 ドッピオ+機能 手動ミルクフロッサー [ブラック] デロンギファミリー登録で3年保証
74,600円
（10％オフ）
「エレッタエクスプロア」が17％オフなど、デロンギの全自動コーヒーマシンがセール特価で勢揃い！
De’Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン エレッタエクスプロア ECAM45055G コーヒーメーカー エスプレッソマシン 豆から挽きたて 全23メニュー 充実の付属品 ラテクレマクール&ホット 豆から挽きたて 自動ミルクフロッサー [ブラック] デロンギファミリー登録で5年保証
246,200円
（17％オフ）
De’Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン プリマドンナクラス ECAM55085MS コーヒーメーカー エスプレッソマシン 全13メニュー 8ミルクメニュー ラテクレマ カラー液晶パネル 自動+手動フロッサー [メタリックシルバー] デロンギファミリー登録で5年保証
249,900円
（13％オフ）
デロンギ 全自動コーヒーマシン リヴェリア+ラテクレマクールアップグレードセット エスプレッソマシン 【デロンギファミリー登録で3年保証】充実のアイスメニュー 豆ホッパー交換可能 豆から挽きたて ぺブルグレー EXAM44055G set Latte Crema Cool Kit
248,000円
（9％オフ）
本格的なエスプレッソが味わえる、エスプレッソ・カプチーノメーカー「スティローザ」もスマイルSALEがお得！
De'Longhiエスプレッソメーカー スティローザ EC235J-W カプチーノ ラテアート エスプレッソマシン ステンレス製ミルクフロッサー スタイリッシュ エントリーモデル [ホワイト] ファミリー登録で3年保証
20,550円
（10％オフ）
＞＞デロンギのセール対象商品一覧はこちら
なお、上記の表示価格は2025年10月27日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
