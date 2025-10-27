正興電、1-9月期(3Q累計)経常が27％増益で着地・7-9月期も55％増益

正興電機製作所 <6653> [東証Ｐ] が10月27日大引け後(17:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比26.6％増の21.3億円に伸び、通期計画の30億円に対する進捗率は5年平均の61.7％を上回る71.3％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比28.7％増の8.6億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比55.4％増の6億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.5％→7.1％に改善した。



株探ニュース

