2児の父・和田正人、手際よい子どもたちへの料理を披露「ドラゴンボールZを聴きながらオムライスを作る46歳」
タレント・吉木りさ（38）の夫で俳優の和田正人（46）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。人気アニメ『ドラゴンボールZ』のテーマ曲を聴きながら、子どもたちにオムライスを作る様子を公開した。
投稿では「ドラゴンボールZを聴きながらオムライスを作る46歳 子供たちから『一番好きなご飯』頂きましたw いえい♪」とつづり、フライパンでふっくらと焼き上げた卵をラップで包み、皿に盛り付ける手際の良い様子を動画で披露。仕上げにはサラダを添えた彩り豊かな一皿が完成している。
コメント欄には「ドラゴンボール私も6歳の孫もハマってます」「食べたいなぁ BGMも最高 文字も最高」「『CHA-LA HEAD-CHA-LA』もいいけど『WE GOTTA POWER』も大好きです！テンション上がります!! パパ特製オムライス凄く美味しそう」「美味しそう 手でリズム刻んでる」「私もドラゴンボール世代なので WE GOTTA POWERを聴くと元気が出ますね」と、楽曲や料理に共感する声が多数寄せられた。
和田は2017年11月22日に吉木と結婚。19年10月に長女、22年10月に長男が誕生している。
