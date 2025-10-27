日パレット、今期経常を一転3％減益に下方修正、配当も37円減額

日本パレットプール <4690> [東証Ｓ] が10月27日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比14.7％減の2.3億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の7.3億円→4.5億円(前期は4.7億円)に37.4％下方修正し、一転して3.0％減益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比13.1％増の2.2億円に伸びる計算になる。



業績悪化に伴い、期末一括配当を従来計画の93円→56円(前期は59円)に大幅減額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常利益は前年同期比28.7％減の1.2億円に減り、売上営業利益率は前年同期の6.6％→6.1％に悪化した。



