巨人は27日、吉川尚輝内野手（30）が股関節の手術をしたと発表した。手術名は「両側関節鏡視下股関節唇形成術」。東京都内の病院で20日に右股関節の手術（右関節鏡視下股関節唇形成術）を、この日は左股関節の手術（左関節鏡視下股関節唇形成術）を受けた。退院後、川崎市のジャイアンツ球場でリハビリを開始する。

吉川は今季、吉川は不動の「3番・二塁」として開幕を迎え、5月7日の阪神戦（東京D）でプロ9年目、通算768試合目の出場で初めて4番に座った。しかし、7月31日に腰痛のため選手登録抹消。8月22日のDeNA戦（東京D）で1軍復帰したものの、9月14日は右脇腹痛のため再び出場選手登録を抹消された。クライマックスシリーズ・ファーストステージで復帰も、コンディション不良と闘った1年だった。

今季成績は107試合に出場し455打席404打数112安打32打点3本塁打で打率.277。

◇吉川 尚輝（よしかわ・なおき）1995年（平7）2月8日生まれ、岐阜県羽島市出身の30歳。中京3年夏の岐阜大会は準決勝で敗れ、甲子園出場なし。中京学院大では2、4年春に首位打者。4年時には大学選手権で初出場初優勝し、日米大学野球にも出場。16年ドラフト1位で巨人に入団。1メートル77、79キロ。右投げ左打ち。