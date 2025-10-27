プロ野球草創期の名投手、故沢村栄治氏を記念し、シーズンで最も活躍した先発投手を表彰する「沢村賞」の選考委員会が27日、都内で開かれ、日本ハム・伊藤大海投手（28）が初受賞した。昨年は該当者なしだった。

選考委の会見では、沢村賞の選考基準の見直しが発表された。

現行の（1）15勝以上（2）150奪三振以上（3）10以上の完投試合数（4）防御率2・50以下（5）200投球回以上（6）登板25試合以上（7）6割以上の勝率、の7項目うち、（3）の完投数を10から8に、（5）の200投球回を180投球回へと変更する。

歴史ある賞が節目の80回目を迎える来年から適用される。

選考委では今年6月に検討会議を実施。議論を重ね、この日の選考委で最終決定した。

堀内恒夫委員長は「中継ぎ、抑えと分業化が進み、先発投手が最後まで投げ切る機会も減少している。時代の流れがある。現行の基準では達成が著しく困難な状況であるのは明らか」と説明した。

過去10年をみても、10完投と200投球回を同時に達成したのは18年の菅野智之（巨人、現オリオールズ）の一人しかいない。

「伝統や理想と時代性を両立させながら、沢村賞の理念に沿う形で見直す方向で一致した」と堀内委員長。完投数を「5」とする案もあったというが「先発完投型の投手を後世に伝えたい。沢村賞という名前を冠している以上、それにふさわしい形を守りたい」と、現行から2減の「8」になったという。