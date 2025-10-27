プロ野球草創期の名投手、故沢村栄治氏を記念し、シーズンで最も活躍した先発投手を表彰する「沢村賞」の選考委員会が27日、都内で開かれ、日本ハム・伊藤大海投手（28）が初受賞した。昨年は該当者なしだった。

沢村賞の選考基準は（1）15勝以上（2）150奪三振以上（3）10以上の完投試合数（4）防御率2・50以下（5）200投球回以上（6）登板25試合以上（7）6割以上の勝率、の7項目。

伊藤は195奪三振、登板27試合、勝率・636で3項目をクリア。基準には届かなかったが6完投は床田（広島）と並んで両リーグトップで、選考委後の会見では堀内恒夫委員長（元巨人監督）が、伊藤が所属する日本ハム・新庄剛志監督が投手の「完投」を目指す姿勢を絶賛した。

新庄監督は「僕が日本のプロ野球を変えていきたいと言った1つに、先発投手は最後までカッコよく投げて試合を終わらせる昭和の野球をもう一度です」との方針の持ち主。

「やろうと思えば完投できるんです」とし、投手陣は今季両リーグで断トツトップの23完投を記録した。

堀内委員長は「新庄監督はただ者ではないと感じている。完投は投手の華で名誉。沢村賞を狙うには日本ハムの投手が一番。監督もそういうふうに考えてくれているのかと非常に喜んでいる」と話した。

また、海の向こうのワールドシリーズ第2戦ではドジャース・山本由伸が完投勝利。通算223勝のカーショーが「これが“野球が戻るべき姿”の兆しかもしれない。先発投手同士の真っ向勝負、試合終盤まで投げ合う姿はいつだって魅力的」とコメントした。

堀内委員長は「アメリカでもこうなのか」と思ったといい、「新庄監督の考え方に賛同しているし、ありがたく思っている」と改めて強調した。