¡¡¥×¥íÌîµåÁðÁÏ´ü¤ÎÌ¾Åê¼ê¡¢¸ÎÂôÂ¼±É¼£»á¤òµÇ°¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºÇ¤â³èÌö¤·¤¿ÀèÈ¯Åê¼ê¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÂôÂ¼¾Þ¡×¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥àÅê¼ê¤Î¼õ¾Þ¤Ï07Ç¯¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê¸½¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë°ÊÍè¡¢18Ç¯¤Ö¤ê¡£°ËÆ£¤Ë¤Ï¶âÇÕ¤È¾Þ¶â300Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÂôÂ¼¾Þ¤ÎÁª¹Í´ð½à¤Ï¡Ê1¡Ë15¾¡°Ê¾å¡Ê2¡Ë150Ã¥»°¿¶°Ê¾å¡Ê3¡Ë10°Ê¾å¤Î´°Åê»î¹ç¿ô¡Ê4¡ËËÉ¸æÎ¨2¡¦50°Ê²¼¡Ê5¡Ë200Åêµå²ó°Ê¾å¡Ê6¡ËÅÐÈÄ25»î¹ç°Ê¾å¡Ê7¡Ë6³ä°Ê¾å¤Î¾¡Î¨¡¢¤Î7¹àÌÜ¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¤³¤Î¤¦¤Á195Ã¥»°¿¶¡¢ÅÐÈÄ27»î¹ç¡¢¾¡Î¨¡¦636¤Ç3¹àÌÜ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤âºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ù¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤é5Åê¼ê¤¬Æ±¤¸¤¯3¹àÌÜ¤ò¥¯¥ê¥¢¡£
¡¡¤µ¤é¤ËDeNA¡¦Åì¹î¼ù¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿¤é¤â¸õÊä¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖNo.1¤ò·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Î¾¥ê¡¼¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÅê¼ê¡¢1ÈÖ¤¤¤¤¿ô»ú¤òÂç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ÈÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤ÎËÙÆâ¹±É×°Ñ°÷Ä¹¡Ê¸µµð¿Í´ÆÆÄ¡Ë¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿195Ã¥»°¿¶¡¢ÅÐÈÄ27»î¹ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ14¾¡¡¢6´°Åê¡¢196²ó2/3Åêµå²ó¤Î5ÉôÌç¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¡¢ËÙÆâ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö5¤Ä¤¬°ìÈÖ¡£ºÇ¸å¤Î·è¤á¼ê¤Ï¤³¤³¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¸å¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿»³ÅÄµ×»Ö°Ñ°÷¤Ï¡Ö°ËÆ£Åê¼ê¤Ï¡ÊËÉ¸æÎ¨2¡¦52¡¢14¾¡¤Ê¤É¡Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯´ð½à¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¿ô»ú¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£ºØÆ£²í¼ù°Ñ°÷¤Ï¡Ö15¾¡°Ê¾å¤¬°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ËÆ£Åê¼ê¤ÏÅêµå²ó¤Ê¤ÉÂôÂ¼¾Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¢§ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¾Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¾Þ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£1¥·¡¼¥º¥óÅê¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼ç¥È¥ì¤«¤é°Õ¿Þ¤ò¤â¤Ã¤ÆÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î»î¹ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÉ¬»à¤ËÅê¤²¤¿¤³¤È¤¬º£Ç¯¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤ò¿®¤¸¤ÆÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢²ÈÂ²¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤âÆü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£