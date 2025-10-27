東京（ＣＮＮ）高市早苗首相は昨年１１月、トランプ米大統領との面会に招かれたと明かした。

Ｘ（旧ツイッター）の投稿によれば、トランプ氏が大統領選で勝利した直後、高市氏はトランプ氏に近い複数の人物からワシントン訪問を勧められた。

しかし、次期大統領と最初に面会する議員は石破茂首相（当時）であるべきだとして誘いを断ったという。

このとき高市氏は、いつか堂々とトランプ氏と会える立場に就けるよう努力すると決意をつづっていた。

その「いつか」が到来した。

高市氏にとって、国際舞台での最初の大きな試練は、マレーシアでの東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）首脳会議と韓国でのアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議だ。これらの訪問は、同氏を特徴づけてきた保守的な発言を首相就任後にどれだけ維持するかを示すものとなるだろう。しかし、最も注目が集まる瞬間は、これらの首脳会議の合間となる２８日に東京を訪れるトランプ氏と予定されている初会談だ。

アジアへ向かう大統領専用機内でトランプ氏は高市氏を高く評価した。

両氏は２５日に電話で会談。トランプ氏はこの電話会談を「非常に良い」ものだったと評し、「彼女は素晴らしいし、美しく、とても友好的だ」と語った。

日本の新たなリーダーとなった高市氏にとって、今回の会談は大きな賭けとなる。日米同盟は世界で最も強固な部類に入るが、高市氏は外交経験が少なく、トランプ氏の行動は予測不可能であるため、初会談は極めて重大な試金石となるだろう。

会談では、関税や地域安全保障のほか、日本の防衛費といった、緊張関係をはらむテーマが取り上げられるとみられる。

国内では、高市氏自身も課題に直面している。与党自民党は政治資金をめぐる問題からの立て直しを図っているところであり、高市氏の今後の政治的立場と自民党の再起は今回の外遊の成果によって形づくられる可能性がある。高市氏の支持率は７１％と高い水準にあり、官邸はこの数字の維持に注力するだろう。

対処すべき課題

最も重要な課題は防衛だろう。

岸田文雄元首相の政権下で、日本は２０２７年までに防衛費の国内総生産（ＧＤＰ）比２％への引き上げを掲げた。高市氏は現在、この期限を２６年３月に前倒ししたい考えで、国会での所信表明演説では防衛力の抜本的強化を積極的に推進すると訴えた。しかし、その財源は見通せない。円安と自身が推進する減税によって、高市氏は政策実現のための資金調達に苦戦する可能性がある。

貿易も同様に厄介な問題になりかねない。数カ月に及ぶ協議の結果、日本製品への関税は２５％から１５％に引き下げられた一方で、日本政府は米国産業に５５００億ドル（約８４兆円）を投資することに合意した。多くの詳細はあいまいなままであるため、高市氏はより明確な説明を求めるとみられる。

高市氏はまた、米政府とわたりあうべく、ベテランを起用している。新内閣には、最近の関税交渉を主導した赤沢亮正氏や、安倍政権に仕えた元側近数人が顔をそろえる。これらの面々はトランプ氏と強い信頼関係を築いてきた。

コンサルティング会社アジア・グループのシニアアソシエイト西村凜太郎氏は、この布陣について、高市氏が岸田氏や石破氏ではなく、安倍氏の路線を継承しようとしていることを国内外に示す明確なメッセージだとの見方を示した。

エネルギー問題も浮上するとみられる。日本は今も液化天然ガス（ＬＮＧ）の約１０％をロシアからの輸入に頼っており、米国はこれを削減したい考え。日本政府も同意しているが、突然削減すればエネルギー安全保障を脅かす恐れがあるとして慎重な姿勢を見せている。

インド太平洋地域での緊張

高市氏の地域関係への対応は、トランプ氏との関係に影響を与えるだろう。

高市氏は長年、強硬な姿勢で知られている。同地域における中国の軍事プレゼンスの拡大を批判し、韓国との歴史問題をめぐっては保守的かつ国家主義的な姿勢をとってきた。

しかし、首相就任以降の高市氏は姿勢の軟化を示唆している。

高市氏は就任後の記者会見で、さまざまな懸念があるようだが、自身は韓国のりが大好きで、韓国コスメも使い、韓流ドラマも見るとアピール。韓国の代表的な輸出品を称賛し、反韓姿勢との懸念を払拭（ふっしょく）しようとする場面がみられた。

韓国の李在明（イジェミョン）大統領との良好な関係を維持することは格子状（ラティスライク）の外交政策の継続につながる。米国はそうした二国間にとどまらない多国間協力を重視した外交を推進している。

西村氏は、この不確実な世界において、日韓協力は不可欠だとの認識が高まっていると指摘する。米国の同盟国である日韓が防衛協力を密にすれば、同地域における米国の負担軽減につながるからだという。

高市氏が最も難しいかじ取りを迫られるのは、中国との関係かもしれない。

日本は米中間で綱渡りをしていると指摘するのは、政治学と女性学を専門とする三重大学名誉教授の岩本美砂子氏。

中国は日本にとって最大の貿易相手国だ。０９年に就任した鳩山由紀夫氏のように中国寄りの姿勢を取った歴代首相は、米政府からの反発を招いた。

岩本氏によれば、鳩山氏とは異なり、高市氏は確固たる右派と見られている。高市氏が反米的な印象を与えない形で中国との関係をうまく改善すれば、大きな摩擦は生じないかもしれないという。

トランプ氏と高市氏はともに、特に台湾問題において、中国に対し強硬な姿勢を示している。今年に入り台湾を訪問した高市氏は、防衛上の課題に共同で取り組むよう台湾に協力を求めた。中国政府はこの訪問を「危険な挑発行為」と非難。高市政権下の日本は「岐路に立っている」と警告した。

高市氏が選出される前から、両国間の緊張は高まりをみせている。中国船は、尖閣諸島（中国名：釣魚島）周辺での活動を活発化させており、日本は２２年の防衛白書で初めて公式に中国を「安全保障上の最大の脅威」と位置付けた。

首相就任後初の記者会見で、高市氏は日米関係を新たな高みへ引き上げると誓い、日米同盟を日本の外交・安全保障政策の基軸と呼んだ。そして会見を、立ち止まっている暇はないと強い言葉で締めくくった。

高市氏の発言は正しい。国内の信頼回復から米中間でのバランスの確保まで、課題は山積している。これらの課題に対し高市氏がどのようなかじ取りをするかは、自身の首相としての在り方を決定づけるだけでなく、今後の日米パートナーシップの色合いや深みを微妙に形作る可能性もある。