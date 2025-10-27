その年の日本プロ野球で最も活躍した“先発完投型”の投手に贈られる「沢村賞」が27日に発表され、日本ハムの伊藤大海投手が初受賞となりました。

2021年からの3年間は連続で山本由伸投手が受賞。山本投手がメジャー移籍初年度となった2024年には該当者なしとなりましたが、今年は伊藤投手が選出となりました。日本ハムからの受賞者は、2007年のダルビッシュ有投手以来となっています。

沢村賞は1947年に沢村栄治さんの功績をたたえてもうけられた完投型先発投手への賞。選考基準としては「登板数25試合以上、完投数10試合以上、勝利数15勝以上、勝率6割以上、投球回数200イニング以上、奪三振数150以上、防御率2.50以下」という厳しい7つの基準が設定されています。

選考委員会の堀内恒夫氏は、伊藤投手の他に候補者が3投手(阪神・村上頌樹投手、DeNA・東克樹投手、ソフトバンク・有原航平投手)いたことに言及。いずれも規定到達とはなりませんでしたが「あくまでも規定であって、クリアする・しないではなく基準としておいたもの」としながら、それぞれの規定を多くクリアし、未到達の部分でもそれに近しい成績をあげたことから伊藤投手を選出したと明かしました。

伊藤投手は今季27試合に先発登板し、196と2/3イニングを消化。195の三振をとり最多奪三振のタイトルを獲得しました。さらに14勝8敗で防御率2.52をマーク。14勝は有原投手と並んでの最多勝となっています。また、完投数はリーグトップの「6」となりました。