坂口健太郎＆ソン・ジュンギ「匿名の恋人たち」最終回にサプライズカメオ出演 激レア4ショット解禁
【モデルプレス＝2025/10/27】俳優の坂口健太郎、ソン・ジュンギが、小栗旬主演のNetflixシリーズ「匿名の恋人たち」の最終回にカメオ出演していることがわかった。
【写真】坂口健太郎、韓国イケメン俳優との貴重2ショット
彼らの恋の行く末にも注目が集まっているが、それだけでなく、生きづらさを抱えるすべての人の背中をそっと押してくれる優しいストーリーにも共感の声が続々と寄せられている。「純粋にひたむきにがんばって前向きに生きてる様があまりに愛おしくて、最終話でグズグズに泣かされた」「不器用なところだったり、ハンデであったり、傷であったり、それが優しく描かれていて素敵なドラマだった。心がほっこりした」と、年齢や性別を問わず多くの人の心を温めている。
◆「匿名の恋人たち」4人の恋愛模様に共感の声
“人に触れられない”大手製菓メーカーの御曹司・壮亮（小栗）と、“人の目が見られない”視線恐怖症のハナ（ハン・ヒョジュ）、壮亮の親友で不眠症を抱えるジャズバーのオーナー・寛（赤西仁）と、壮亮とハナのカウンセラー・アイリーン（中村ゆり）。それぞれの間で巻き起こる不器用でピュアな恋愛模様が描かれる本作。
◆坂口健太郎＆ソン・ジュンギ「匿名の恋人たち」ラストでカメオ出演
そんな本作だが、現在ファンの間で最終話のラストシーンに隠された“サプライズカメオ出演”が話題に。この度、その奇跡のコラボレーションを捉えた“激レア”オフショットが到着した。
その“サプライズカメオ出演”を果たしたのは、昨年配信されたNetflixシリーズ「さよならのつづき」で中村と夫婦役として共演した坂口、そして世界的ヒットドラマ、Netflixシリーズ「ヴィンチェンツォ」で主演を務めるなど、韓国を代表する俳優のジュンギの2人。解禁された貴重な撮影現場のオフショットでは、坂口、ジュンギに加え、中村、そして現場に居合わせた小栗が笑顔で寄り添う姿が映し出されている。小栗と坂口は同じ事務所の先輩・後輩という間柄、坂口と中村は「さよならのつづき」以来の2ショットということもあり、Netflix作品だからこそ実現した奇跡のコラボレーションに、すでに作品を視聴したファンからは「最終話のカメオたちやばすぎないか！？豪華すぎて変な声出た」「坂口くんからのソン・ジュンギの2連発で2倍ビックリ！！」「ラストのラストでまさかすぎてどういうこと！？急に好きと好きが…！」と、驚きと歓喜の声が上がっている。
◆小栗旬×ハン・ヒョジュ「匿名の恋人たち」
30〜40代の大人の純愛を描く“ロマンティックコメディ”として始動した本作。“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女の恋模様を、実力派の豪華キャストと世界で活躍する日韓のスタッフが集結し、不器用だけど愛おしい大人の恋をコミカルに描く。
