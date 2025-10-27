¥¥ó¥×¥ê¹â¶¶³¤¿Í¡Öº£¤Þ¤Ç6¿Í¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ5¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡×Â¾¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÉÔËþ¤ËÊÛ²ò
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/27¡ÛKing ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤ÈTravis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬27Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ªÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡ÊËè½µ·î¡Á¶âÍË¤Ò¤ë11»þ50Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾¾ÅÄ¤«¤é¤ÎÉÔËþ¤ò¼õ¤±¡¢¹â¶¶¤¬ÊÛÌÀ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡õ¹â¶¶³¤¿Í¡¢ÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¤ÎÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È
°ÊÁ°¤«¤é¿¼¤¤¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹â¶¶¤È¾¾ÅÄ¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£¡Ö¹â¶¶¤Ë¤³¤ÎºÝ¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¾¾ÅÄ¤Ï¡¢¹â¶¶¤«¤é¤ÎLINE¤ÎÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤¤¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö³¤¿Í¤ÏÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤³¤À¤±Í£°ì·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Û¤«¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È²óÅú¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤¬¡Ø¤¤¤Ä¤¤¤ÄÈÓ¹Ô¤³¤¦¡Ù¡Øº£Æü¶õ¤¤¤Æ¤¿¤éÈÓ¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤ÆLINE¤¹¤ë¤È¡¢1½µ´Ö¸å¡Á2½µ´Ö¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¡Ø¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¾¾ÅÄ¤¬Äó¼¨¤·¤¿ÆüÉÕ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤éÊÖ¿®¤¬Íè¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¹â¶¶¤Ï¡ÖÊÛ²ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¤Ç¡Ø¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ø¥¥ó¥×¥ê¡Ù¡Ø¥¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤¬¾ï¤ËÆ¬¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤È¹ðÇò¡£¡ÖÀ©ºî¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òº£¤Þ¤Ç6¿Í¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ5¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢º£Ž¤Î÷¤È2¿Í¤À¤«¤éŽ¤¤³¤Î2¿Í¤Ç¡Ø¤É¤¦¤Ë¤«¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤ÆŽ¤¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÇŽ¤¤º¤Ã¤ÈÇ¾¤ß¤½¤¬365Æü¥¥ó¥×¥ê¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È±ÊÀ¥Î÷¤È2¿Í¤Ç¤ÎÀ©ºî¤ËÀºÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤½¤Î·ä´Ö¤Ç¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ·Æ¤·¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍ¶¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÊÖ¿®¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÇ¾¤ß¤½¤Î¥®¥¬¤â¤Ç¤«¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡ÖµÕÀ»ÆÁÂÀ»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤ÇÊÛ²ò¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¾¾ÅÄ¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡¢¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤À¤«¤éº£¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡ÖËÜÅö¤Ï¡Ê¹â¶¶¤Î¤³¤È¡Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¤À¤«¤é¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡©¡×¤È¹â¶¶¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
2021Ç¯3·î31Æü¡¢´ä¶¶¸¼¼ù¤¬King ¡õ Prince¤òÃ¦Âà¤·¡¢Æ±Ç¯¤ËÂà½ê¡£2023Ç¯5·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬Ã¦Âà¤ÈÆ±»þ¤ËÂà½ê¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤ÏÆ±Ç¯½©¤ËÂà½ê¤·¤¿¡£Æ±Ç¯5·î23Æü¤è¤ê¡¢±ÊÀ¥¤È¹â¶¶¤Ï¡¢Æ±Ç¯5·î23Æü¤è¤ê2¿Í¤ÇKing ¡õ Prince¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
