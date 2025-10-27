北川景子、スリットドレスから美脚全開 洗練された美しさ【第38回東京国際映画祭】
【モデルプレス＝2025/10/27】映画「ナイトフラワー」（11月28日公開）で主演を務める女優の北川景子が10月27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りにて行われた「第38回東京国際映画祭（TIFF）」オープニングイベントのレッドカーペットに登場した。
◆北川景子、レッドカーペット登場
北川は、エレガントな印象のノースリーブドレス姿で登場。スリットからはスラリと伸びた脚がのぞき、洗練された美しさを放ちながら華やかにレッドカーペットを彩った。
◆北川景子主演「ナイトフラワー」
昼はパート、夜はスナックで働くギリギリの生活の中で、やがて2人の子供の夢を叶えるためにドラッグの売人になることを決意する母親を描いた心を揺さぶる衝撃のヒューマン・サスペンス。
◆「第38回東京国際映画祭」
「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」というミッション（理念）のもと実施。10月27日から11月5日の10日間にわたって開催される。（modelpress編集部）
