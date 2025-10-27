「雪見だいふく」のぷにぷに食感＆コクあるバニラを再現『雪見だいふくみたいなパンケーキ』新発売
ロッテ「雪見だいふく」がパンケーキになっちゃいました！敷島製パンより「雪見だいふくみたいなパンケーキ」が新発売。
本商品は、Pasco×雪見だいふくコラボの第３弾となるもので、今回は、「雪見だいふく」そのものを再現することに挑戦。
国産小麦100％のパンケーキ生地に求肥を合わせることで「雪見だいふく」の弾むぷにぷに食感を。さらに、バニラ風味のホイップクリームでコクのあるバニラアイスの味わいを再現しています。
あたためた「雪見だいふくみたいなパンケーキ」にアイスの「雪見だいふく」をのせて、ひやあつスイーツを楽しむアレンジレシピも気になるぞ♡
おすすめアレンジ＜作り方＞
１、 「雪見だいふく」を常温で8分待ちorレンジで8秒あたためる
※8分待ち 室温25℃の場合。冷凍庫の機種や保管状況により異なります。
※レンジで8秒（600W） 電子レンジで加熱する際は、必ずお皿に移して加熱してください。 （ラップは不要）
２、「雪見だいふくみたいなパンケーキ」をトースターで2分（1000W）あたためる
※アルミホイルを敷いて加熱してください。
３、２の上に１をのせて完成！
「雪見だいふくみたいなパンケーキ」は、2025年11月1日（土）から関東、中部、関西、中国、四国、九州地区のスーパー・ドラッグストアにて1カ月限定で発売されます。
雪見だいふくみたいなパンケーキ