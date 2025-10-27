辻ちゃん長女・希空（のあ）、美脚のぞくロリータファッションに反響「お人形さんみたい」「目を奪われる」
【モデルプレス＝2025/10/27】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が10月26日、自身のInstagramを更新。ロリータファッション姿を披露し反響を呼んでいる。
【写真】17歳辻ちゃん長女「お人形さんみたい」ロリータファッション姿
26日に開催された雑誌「LARME」（株式会社LARME）によるイベント「LARME FES’25」に出演していた希空。「LARME FES’25 ありがとうございました！！2ステージとも衣装がもう可愛すぎてずっとルンルンでした」と綴り、大きなリボンが印象的なピンクを基調としたマリーアントワネット風のミニ丈ドレス姿と、薄いブルーに白いフリルが愛らしい不思議の国のアリスを思わせるミニ丈ドレス姿の写真を公開。美しい脚もちらりとのぞいている。
また自身のTikTokでは、ピンクのドレス姿で踊る姿も投稿している。
この投稿に、ファンからは「可憐」「お姫さま」「ドレスがこんなに似合う人が存在するなんて」「お人形さんみたい」「目を奪われる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
