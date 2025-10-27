元AKB48福留光帆、ミニワンピ姿で美脚全開「ライン綺麗」「健康的な美しさ」の声
【モデルプレス＝2025/10/27】元AKB48の福留光帆が10月26日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニワンピース姿を公開した。
【写真】22歳元AKB48「ライン綺麗」色白美脚披露
福留は、自身が出演するPodcast番組「ヒョーゴ★トーク〜福留光帆×兵庫県職員〜」（毎週火曜配信）がスタートしたことを報告。「たくさん兵庫について知ってもらえるように頑張りまする 是非聞いてください」とつづり、ミニ丈のワンピース姿で美しい脚のラインを見せたショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ素敵」「脚のライン綺麗」「健康的な美しさ」「憧れる」といったコメントが寄せられている。
福留は、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」で公開された動画にて、大喜利の強さで話題を呼んだ。（modelpress編集部）
◆福留光帆、美脚際立つミニワンピ姿披露
◆福留光帆の投稿に「脚のライン綺麗」の声
