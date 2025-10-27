サーティワンが、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」の新商品を、11月1日（土）から全国のサーティワン店舗で発売する。11月27日（木）まで。

サーティワンとハローキティがコラボレーションした「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」が11月1日（土）からスタート！

昨年好評につき、今年もハローキティの誕生日である11月1日からコラボレーションを実施。今回はハローキティのほかに、双子の妹ハローミミィや、友だちのタイニーチャムも登場し、様々なフレーバーとコラボしたビジュアルでお目見えする。

好きなアイスクリームを2個選べる「ハローキティ スペシャルダブルカップ」（スモールダブル 680円 、レギュラーダブル 930円）は、いろんな表情のハローキティやリンゴなどのモチーフがカップにデザインされ、ハローキティのアイシングビスケットが3種類のうちランダムで1つトッピングされる。またポッピングシャワーをイメージした「ハローキティ アイスクリームチャーム」が付いてくる。

ハローキティ スペシャルダブルカップ（スモールダブル 680円 、レギュラーダブル 930円）

アイシングビスケットは3種類！どれになるかお楽しみ♪

「ハローキティ ダブルカップ」は、ハローキティとミミィが仲良くアイスクリームを楽しむカップデザインと、友だちのタイニーチャムが加わったカラフルなデザインの2種類が楽しめる。

ハローキティの好きな“ママが作ったアップルパイ”をイメージした「ハローキティ アップルパイサンデー」（1370円）は、スモールサイズのアイスクリーム2個に、ホイップクリームとリンゴソースをかけ、発酵バターとアーモンドが香るサクサク食感のパイとリンゴ型チョコレートがトッピングされている。



またハローキティ、ハローミミィ、タイニーチャムのピックと、オリジナルデザインのカップに加え、「リバーシブルスリーブ」が付いてくる。スリーブのデザインは、表のハローキティはバナナアンドストロベリー、裏のハローミミィはキャラメルリボンデザインのリボンになっている。

ハローキティ アップルパイサンデー（1370円）

ハローキティ アップルパイサンデーのスリーブ

「ハローキティ シングルサンデー」（560円）は、アイスクリームを持ったハローキティのチョコレートと、ホイップクリームとカラースプレーがトッピングされている。カップのスリーブは、いろんなフレーバーをイメージした衣装を着たキャラクターがデザインされたシールになっている。

ハローキティ シングルサンデー（560円）

ハローキティ シングルサンデーのスリーブはシールになっている。

好きなアイスクリーム8個を選べる「ハローキティ アイスクリームセット」（スモール 2990円、レギュラー 3550円）は、ハートの中からハローキティたちが覗いているパッケージデザインで、カップも様々なフレーバーをイメージオリジナルデザインになっている。さらに、カイロが入れられるポケット付き「オリジナルブランケット」がセットになっている。

ハローキティ アイスクリームセット（スモール 2990円、レギュラー 3550円）

ハローキティ アイスクリームセットはオリジナルブランケット付き

ハローキティが大きくデザインされた「ハローキティ フレッシュパック ミニ」（1450円）は、キルティングのピンクサテン生地でできた「ハローキティ バニティポーチ」が付いている。

ハローキティ フレッシュパック ミニ（1450円）

さらに、ハローキティの誕生日を記念して、ダブルカップには先着で「ハローキティ バースデーピック」が先着で付いてくる。

11月1日(土)〜先着でハローキティ ダブルカップにバースデーピックが付いてくる！

サーティワンがハローキティとコラボレーションした「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」の商品は、11月1日（土）から11月27日（木）まで全国のサーティワン店舗で発売する。商品はなくなり次第終了で、一部店舗では価格が異なる場合がある。価格は税込み。