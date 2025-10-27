歌手の森高千里(56)が26日、自身のインスタグラムを更新。27年ぶりに鳥取県でコンサートを行ったことを報告した。



【写真】いつも元気はつらつです！

「2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!”10月26日 鳥取 米子コンベンションセンター（BiG SHiP）終了しました！」と投稿。「鳥取でのコンサートは 1998 年の『SAVA SAVA』ツアー以来27年ぶりでした。」と記した。



「本当は2022年に米子でのコンサートが決まっていましたが、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い開催中止となってしまいました。」と説明し、「あのとき一緒に悔しい思いをした方も今日来てくださっていましたね。」と続けた。



「ここに集まってくださった皆さんと、またひとつ大切な思い出ができました。」と記し、定番のミニスカートで躍動する写真を掲載。「そして今日は足を伸ばして水木しげるロードに行ってきました！妖怪たちと戯れてきましたよ～。」と妖怪との楽しそうなオフショットも添えた。



また「お昼は米子のソウルフード、牛骨ラーメンを食べに行きました！あっさりしてコクがあるスープと細ちぢれ麺だったのでペロリと食べれちゃいました。めちゃくちゃ美味しかったです。」と満喫したようだった。



そして「ツアーは残りあと5公演！次は11月1日 愛知 Niterra 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール です！」と締めくくった。



フォロワーからは「2022年のリベンジで参加させてもらいましたー！最高でした」、「体調ご自愛なさってファイト」、「永遠に憧れる、永遠に可愛い」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）