佐野晶哉、華やかなセットアップコーデで登場＜第38回東京国際映画祭＞
Aぇ! groupの佐野晶哉が27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りで開催された「第38回東京国際映画祭」のレッドカーペットに出席した。
【写真】佐野晶哉がレッドカーペットに登場
佐野が声優として参加したのは、アニメーション映画『トリツカレ男』。いしいしんじによる同名小説をアニメ映画化したもので、何かに夢中になると、ほかのことは一切見えなくなってしまう“トリツカレ男”の主人公ジュゼッペの声を佐野（Aぇ! group）が、ヒロイン・ペチカの声を上白石萌歌が担当する。Awesome City Clubのatagiによる楽曲をふたりが歌い上げる、せつなくも眩しい、ラブストーリー・ミュージカルだ。
この日の佐野は、ブラックのジャケットに刺繍が施されたセットアップを着て登場。刺繍の一部にはゴールドの糸が用いられ、シックな中にも華やかさをたたえた装いを披露した。
「第38回東京国際映画祭」は、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区にて10月27日〜11月5日に開催。
【写真】佐野晶哉がレッドカーペットに登場
佐野が声優として参加したのは、アニメーション映画『トリツカレ男』。いしいしんじによる同名小説をアニメ映画化したもので、何かに夢中になると、ほかのことは一切見えなくなってしまう“トリツカレ男”の主人公ジュゼッペの声を佐野（Aぇ! group）が、ヒロイン・ペチカの声を上白石萌歌が担当する。Awesome City Clubのatagiによる楽曲をふたりが歌い上げる、せつなくも眩しい、ラブストーリー・ミュージカルだ。
この日の佐野は、ブラックのジャケットに刺繍が施されたセットアップを着て登場。刺繍の一部にはゴールドの糸が用いられ、シックな中にも華やかさをたたえた装いを披露した。
「第38回東京国際映画祭」は、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区にて10月27日〜11月5日に開催。