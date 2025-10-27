¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥Ø¥Ö¥ó¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¡Ä¡¡Âè22²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè22²ó¡Ê28Æü¡Ë¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÄ¶½ÅÍ×¥¥ã¥é¡É¤Î»Ñ¤¬¡ª ¥Í¥Ã¥È¡Ö¿ë¤Ë¡Ä¡×
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤È¤ÎÊÌ¤ì¤«¤é4Ç¯¡£¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÉÏË³¼Ú¶âÊë¤é¤·¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¥·¥¸¥ßÇä¤ê¤ÇÀ¸·×¤ò¤¿¤Æ¤ë¥È¥¤Ï¡¢¤ªÆÀ°ÕÍÍ¤Ç¤¢¤ë²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î²ÖÅÄÊ¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¡¢¥Ä¥ë¡ÊÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡ËÉ×ºÊ¤«¤é¾¾¹¾¤Ë³°¹ñ¿Í±Ñ¸ì¶µ»Õ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é¿ôÆü¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤ÎÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¾¾¹¾½é¤Î³°¹ñ¿Í¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤ÈÁ¥Ãå¤¾ì¤òË¬¤ì¤¿¥È¥¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é±Ñ¸ì¶µ»Õ¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¾¾¹¾¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¡£Âç¶½Ê³¤Î´Ñ½°¤ÎÃæ¡¢ÃÎ»ö¤Î¹¾Æ£¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤äÄÌÌõ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬½Ð·Þ¤¨¤ë¡£ÃÎ»ö¤é¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¶Ó¿¥¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤«¤º¡¢¾¡¼ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ø¤ÈÊâ¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢µ¢ÂðÃæ¤Î¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤Ï¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥Ø¥Ö¥ó¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÄ¶½ÅÍ×¥¥ã¥é¡É¤Î»Ñ¤¬¡ª ¥Í¥Ã¥È¡Ö¿ë¤Ë¡Ä¡×
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤È¤ÎÊÌ¤ì¤«¤é4Ç¯¡£¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÉÏË³¼Ú¶âÊë¤é¤·¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¥·¥¸¥ßÇä¤ê¤ÇÀ¸·×¤ò¤¿¤Æ¤ë¥È¥¤Ï¡¢¤ªÆÀ°ÕÍÍ¤Ç¤¢¤ë²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î²ÖÅÄÊ¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¡¢¥Ä¥ë¡ÊÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡ËÉ×ºÊ¤«¤é¾¾¹¾¤Ë³°¹ñ¿Í±Ñ¸ì¶µ»Õ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é¿ôÆü¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤ÎÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¾¾¹¾½é¤Î³°¹ñ¿Í¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤ÈÁ¥Ãå¤¾ì¤òË¬¤ì¤¿¥È¥¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£