½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¢À¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡Ö¥®¥ã¥é¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡¡ÍýÍ³¤òÌÚÍü·ûÉð¤¬ÀâÌÀ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê70¡Ë¤¬¡¢26Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¶¥ÇÏÈÖÁÈ¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å3¡§00¡Ë¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡£¡Ö¥®¥ã¥é¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÈÝÄê¤·¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÌÚÍü·ûÉð¡Ê63¡Ë¤¬ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ªÌÚÍü·ûÉð¡¢ÌÁÍ§¡¦½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î¡È´õ¾¯µì¼Ö¡É2Âæ¸ø³«
¡¡ÌÚÍü¤Ï¡Ö¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¡×¡Ö·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¶¥ÇÏ¥Þ¥Ë¥¢¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¡¢ÈÖÁÈ³«¤«¤é20Ê¬¤Û¤É²á¤®¤ÆCM¤¬ÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌÚÍü¤ÎÎÙ¤Ë½ê¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¤Í¤§¡×¡Öº£Æü¤Î±óÂ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÉÕ¤¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¡£¡Ö¥Î¥ê¤¬¹Ô¤¯¤È¤³¤í¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤«¤é²¶¡×¤ÈËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÚÍü¤Ï½ê¤È¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµÆ²Ö¾Þ¤¢¤ë¤±¤É¶¥ÇÏ¾ì¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¤¤¤¤Í¤§¡Ù¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£½ê¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¤Û¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£Î¢¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¡ÈÎ¢¤«¤Ö¤ê¡É¤ËÃí°Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¥Õ¥ê¡¼¥¿¥¤¥à¤À¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Îº´Ìî¿ð¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥®¥ã¥é¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¡Ä¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢½ê¤Ï¡Ö¥®¥ã¥é¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£ÌÚÍü¤¬¡Öº£Åö¤Æ¤ë¤«¤é¡ª¼«Ê¬¤Ç»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤«¤é¡ª¡×¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¹Ã½£³¹Æ»¤Ç¼ÖÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¤«¤é¡ª¡×¤È¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ªÌÚÍü·ûÉð¡¢ÌÁÍ§¡¦½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î¡È´õ¾¯µì¼Ö¡É2Âæ¸ø³«
¡¡ÌÚÍü¤Ï¡Ö¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¡×¡Ö·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¶¥ÇÏ¥Þ¥Ë¥¢¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¡¢ÈÖÁÈ³«¤«¤é20Ê¬¤Û¤É²á¤®¤ÆCM¤¬ÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌÚÍü¤ÎÎÙ¤Ë½ê¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¤Í¤§¡×¡Öº£Æü¤Î±óÂ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÉÕ¤¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¡£¡Ö¥Î¥ê¤¬¹Ô¤¯¤È¤³¤í¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤«¤é²¶¡×¤ÈËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡MC¤Îº´Ìî¿ð¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥®¥ã¥é¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¡Ä¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢½ê¤Ï¡Ö¥®¥ã¥é¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£ÌÚÍü¤¬¡Öº£Åö¤Æ¤ë¤«¤é¡ª¼«Ê¬¤Ç»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤«¤é¡ª¡×¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¹Ã½£³¹Æ»¤Ç¼ÖÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¤«¤é¡ª¡×¤È¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£