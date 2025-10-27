シーズンで最も活躍した先発投手に贈られる「沢村賞」の選考委員会（堀内恒夫委員長＝元巨人）が２７日、都内のホテルで開かれて、日本ハム・伊藤大海投手の受賞が決まった。

選考委員は堀内氏、平松政次氏、山田久志氏、工藤公康氏、斎藤雅樹氏、この日の委員会には平松氏が療養中、工藤氏が一身上の都合によって姿を見せなかったが、両者からの意見が記された文書が読み上げられ、規定によって出席扱いとなった。

昨年は５年ぶりに該当者がなく、今年も全項目をクリアできた投手はいなかった。堀内委員長によると、その現状で、いずれも１４勝を挙げた阪神・村上、ＤｅＮＡ・東、日本ハム・伊藤、ソフトバンク・有原を軸に、防御率１・４６のソフトバンク・モイネロや、同１・５５の阪神・才木の名前も挙がったという。最終的には登板数、勝率、奪三振をクリアし、日本版クオリティースタートの達成率を含む他の多くの数字でもトップだった伊藤の沢村賞が、全会一致で決定した。

会見に臨んだ同委員長は「一番いい数字を大事にしようじゃないかと考えました。伊藤君の場合は、試合数、勝利数、完投数、投球回、三振、日本版クオリティースタートも全てナンバーワン。最後の決め手はここです」と説明。山田委員は「モイネロ投手は勝ち星はかなり低い（１２勝）といえども、内容的なものは沢村賞にふさわしいぐらいではなかったかなと思いますが、基準に達する項目がちょっと少なすぎた。今年はやっぱり伊藤君でいいだろうと」と明かし、斎藤委員は「１５勝以上する投手が１人もいなかったのは非常に残念な点。１５勝していなくて沢村賞をとったのは歴代ではそんなにいない。そこが一番、ネックにはなったが、先発完投型の本格派投手というところでは、そこに一番近いのは伊藤君だったと思っています」と語った。

◆沢村賞 正式には「沢村栄治賞」。プロ野球創成期に活躍した故・沢村栄治氏（巨人）の功績をたたえ１９４７年に制定された。２リーグ制となった５０年からはセ・リーグの投手が選考対象だったが、８９年から両リーグに広げられた。選考基準は〈１〉１５勝以上の勝利数〈２〉１５０以上の奪三振数〈３〉１０以上の完投試合数〈４〉２・５０以下の防御率〈５〉２００イニング以上の投球回数〈６〉２５以上の登板数〈７〉６割以上の勝率※日本版クオリティースタートの達成率を含む他の成績も考慮して選考する。選考委員は堀内恒夫氏、平松政次氏、山田久志氏、工藤公康氏、斎藤雅樹氏。受賞者には金杯と副賞３００万円が贈られる。