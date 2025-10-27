坂口健太郎×ソン・ジュンギ、まさかのカメオ出演が話題沸騰 Netflix『匿名の恋人たち』激レア4ショット公開
動画配信サービス「Netflix」が手がけるオリジナルシリーズ『匿名の恋人たち』。今月16日から世界独占配信が開始されて以来、視聴者の間で話題となっているのが、最終話のラストシーンに登場する“サプライズカメオ”。ついにその奇跡のコラボレーションを捉えた激レアオフショットが到着した。
【画像】ソン・ジュンギ、坂口健太郎の2ショット
なんと登場したのは、Netflixシリーズ『さよならのつづき』で中村ゆりと共演した坂口健太郎、さらに世界的ヒットを記録したNetflixシリーズ『ヴィンチェンツォ』に出演した韓国俳優ソン・ジュンギの2人。
解禁された超貴重な撮影現場のオフショットでは、坂口、ソン・ジュンギと一緒に、アイリーン役を演じた中村ゆり、そして、現場に居合わせた壮亮役を演じた小栗旬がそろって笑顔で寄り添う姿が。小栗と坂口は同じ事務所の先輩・後輩という間柄、坂口と中村は『さよならのつづき』以来の共演でもある。
Netflix作品だからこそ実現したこの奇跡のコラボレーションに、SNSでは「最終話のカメオたちやばすぎないか!?豪華すぎて変な声出た」「坂口君からのソン・ジュンギの2連発で2倍ビックリ!!」「ラストのラストでまさかすぎてどういうこと!?急に好きと好きが....！」と歓喜の声が続出。本作でしか観ることができないミラクルな出演シーンの詳細は、ぜひ本編を観て確かめてほしい。
『匿名の恋人たち』は、人に触れることができない“潔癖症”の製菓メーカー御曹司・壮亮（小栗）と、視線恐怖症を抱える天才ショコラティエ・ハナ（ハン・ヒョジュ）という、恋には不器用すぎる二人が、少しずつ距離を縮めていく姿を描く大人のロマンスコメディ。
【画像】ソン・ジュンギ、坂口健太郎の2ショット
なんと登場したのは、Netflixシリーズ『さよならのつづき』で中村ゆりと共演した坂口健太郎、さらに世界的ヒットを記録したNetflixシリーズ『ヴィンチェンツォ』に出演した韓国俳優ソン・ジュンギの2人。
Netflix作品だからこそ実現したこの奇跡のコラボレーションに、SNSでは「最終話のカメオたちやばすぎないか!?豪華すぎて変な声出た」「坂口君からのソン・ジュンギの2連発で2倍ビックリ!!」「ラストのラストでまさかすぎてどういうこと!?急に好きと好きが....！」と歓喜の声が続出。本作でしか観ることができないミラクルな出演シーンの詳細は、ぜひ本編を観て確かめてほしい。
『匿名の恋人たち』は、人に触れることができない“潔癖症”の製菓メーカー御曹司・壮亮（小栗）と、視線恐怖症を抱える天才ショコラティエ・ハナ（ハン・ヒョジュ）という、恋には不器用すぎる二人が、少しずつ距離を縮めていく姿を描く大人のロマンスコメディ。